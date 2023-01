Egészség három dimenzióban

A medicina története tele van olyan eszközökkel, eljárásokkal, amelyeken ma már csak megértően mosolygunk. Természetes, hogy az emberi test egyre pontosabb megismerésével módszereink is finomodnak, és a legújabb technológiákat is rendkívül gyorsan építjük be a gyógyítás mindennapjaiba.

Semmi sem drága, ha az egészségünkről van szó. Ilyen az informatika alkalmazása is. Ma már a számítógéppel, robotikával, képalkotó rendszerekkel megtámogatott orvoslás nem tartozik a Star Trek-féle jövőképek birodalmába. Kitűnő példa erre Dr. Barabás J. Imre szívsebész rezidens, a Semmelweis Egyetem 3D Központjának vezetője. A magyar szakember ugyanis épp a szívsebészet területén alkalmazza egyre nagyobb sikerrel a 3D-s megoldásokat. A Semmelweis Egyetem 3D központja egyébként az oktatásban, a kutatásban és a betegellátásban is aktívan használja ezt a technológiát – és ebből a hétköznapi emberek egyre többet profitálhatnak. A SERCO Informatika Zrt. IT Akták sorozatában három epizódban is erről beszéltünk. A három, egymást követő rész az alábbi linkeken érhető el. A rövid összefoglaló pedig a képre kattintva indul el. Informatika és gyógyítás A jövő orvosai Digitalizáció és egészségtudatosság