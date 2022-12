Solymár fideszes polgármestere közel hatmilliós jutalmat kapott, már a helye is megvan a pénznek

Gulyás Gergely nemrég arról beszélt, nem tartja helyesnek a fóti fideszes polgármester hatmillió forintos bónuszát, mire ő le is vette a napirendről az erről szóló javaslatot. Solymár szintén ennyivel díjazott kormánypárti polgármestere viszont azzal érvel: települése az energiaválság ellenére kiváló gazdasági helyzetben van.

Októberben Orbán Viktor miniszterelnök rendeletében kiadáscsökkentést is elvárt a településektől az elszabaduló rezsiárak önkormányzatokat érintő negatív hatásainak enyhítése fejében. A válság következtében a helyhatóságok össze is húzták a nadrágszíjat, de úgy tűnik, hogy néhány településen a polgármesteri jutalmakról nem mondanak le. Pedig Gulyás Gergely sem nézi jó szemmel ezeket a plusz juttatásokat, a Miniszterelnökség vezetője a fóti fideszes polgármester hatmillió forintos jutalmával kapcsolatban úgy fogalmazott, nem tartja helyesnek az ilyen nagy összegű bónuszt. Gulyás szavai célba értek, Vass György végül maga vetette le a napirendről a javaslatot.

Szente Kálmán, Solymár fideszes polgármestere viszont már meg is találta a több milliós jutalmának a helyét. A solymári képviselő-testület október végén szavazott meg hat havi plusz pénzt a településvezetőnek. A főállású polgármester fizetése bruttó 975 ezer forint.

Már be is fizettem egyetlen ingatlantulajdonom, a solymári családi házam hitel-előtörlesztésére

– válaszolta a polgármester, amikor arról érdeklődtünk, felvette-e a jutalmát. Szente nem tartja visszásnak a plusz pénz felmarkolását, indoklása szerint „Solymár szerencsére kiváló gazdasági helyzetben van. A vállalkozásaink száma történelmi rekordot döntött (1838 db), az adóbevételünk szintén”. Hivatkozott arra is, hogy mivel az elmúlt években komoly energiamegtakarítási programokat, pályázatokat hajtottak végre, és saját erőből energiatakarékosra cserélték a közvilágítást, várhatóan könnyebben vészelik át az energiaválságot, „de természetesen jelentős mértékben érezni fogjuk a hatását. Persze a jövőt pontosan előre jelezni jelenleg elég nehéz” – tette hozzá.

A testületi ülés jegyzőkönyve alapján Gulyás István, a pénzügyi bizottság fideszes elnöke a jutalomról szóló javaslatot azzal indokolta, hogy

egy jó polgármester akkor végzi jól a dolgát, ha pályázatokon indul, ha kezeli a válsághelyzetet, mint ahogyan a vízhiánykor is történt. Ugyanakkor most látszik igazán az energetikai korszerűsítésének szüksége, melyet a polgármester úr már idejekorán felismert, és évekkel korábban meg is kezdett a településen.

Tordai Miklós (Budakörnyék Fejlődéséért Egyesület) ugyan egyetértett az elhangzottakkal, de öt havi jutalmat javasolt, amit elutasítottak, a fél évi fizetésnek megfelelő polgármesteri bónuszt pedig csupán egyetlen képviselő, Herendi-Szabó Csilla nem szavazta meg. Ő nem kívánt nyilatkozni.

Ezen a testületi ülésen egyébként spórolási intézkedésről is döntöttek: a karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy 1,5 millió forinttal emelkedett az ára, így az oszlopokra a kisebb díszeket ki sem teszik.

Szente Kálmánt kérdeztük az önkormányzati dolgozók bónuszáról is. Mint kiderült, az éves jutalomkeret költségvetési rendeletükben rögzített: a dolgozóknak átlagosan egy, a vezetőknek három havi bér jár. Ezen felül a polgármester engedélyezte az intézményeknek a bérmaradvány jutalomra való felhasználását. Szente végezetül megjegyezte, hogy 2020-ban nem kapott bónuszt, miközben a dolgozók kaptak.

Két szavazat is elég egy kétmilliós jutalomhoz

Azt pontosan lehetetlen megmondani, hogy hány polgármester részesül az idén jutalomban, de találtunk több olyan kisebb települést is, ahol plusz pénzt kapott a vezető.

Kékkúton két szavazat is elég volt, hogy a község társadalmi megbízatású polgármestere, Kardosné Csaba Gyöngyi bruttó 2 080 000 forint jutalomban részesüljön. A szavazást szeptember végén tartották, és a polgármester ugyan jelezte érintettségét, de a voksolásból nem zárták ki. Végül tartózkodott a jutalma ügyében, de két igen szavazattal így is megítélték neki a négy havi plusz pénzt. Az alpolgármester Vasáros Csaba 1 053 000 forintot vehetett fel. A polgármestert levélben kerestük a jutalmával kapcsolatban, de nem válaszolt kérdéseinkre.

Vászoly polgármesterének is jutalmat szavazott meg a képviselő-testület, az indoklás szerint azért, mert munkáját lelkesedéssel, szabadidejét sem kímélve, a község érdekeit szem előtt tartva végzi. Azt javasolták, hogy kiemelkedő és eredményes munkájáért hat havi illetményének megfelelő jutalomban részesüljön. A bónuszt 1 762 800 forintban állapították meg. Rózsahegyi Tibor lapunknak azt mondta, hogy a jutalmáról a testületet kell kérdezni. Annyit azért elárult, hogy a pénzt még nem kapta kézhez, de fel fogja venni. Hozzátett, hogy társadalmi megbízatású polgármester – ők a polgármesteri illetmény 50 százalékával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosultak –, miközben ugyanannyit dolgozik mint egy főállású vezető.

A jutalom összege megjelent a folyószámlámon, tehát gyakorlatilag felvettem

– válaszolta Filep Miklós zánkai polgármester kérdésünkre, miután a testület bruttó 1,9 milliós jutalmat szavazott meg a Balaton-parti település vezetőjének. Elmondása szerint a jutalom tervezve volt a költségvetésükben. Kitért arra is, hogy 28 éve társadalmi megbízatású polgármesterként tevékenykedik, és az Egészségügyi, valamint az Oktatási Intézményi Társulás elnöki, továbbá a közös önkormányzati hivatal vezetői teendőit is ellátja. A testületi döntésben nem vett részt, személyes érintettségét bejelentette, és a testület kizárta a szavazásból. Zánkán az önkormányzati dolgozók (közalkalmazottak, köztisztviselők) egységesen egy havi alapbérüknek megfelelő jutalmat kaptak. Filep válaszában arról is írt, hogy az önkormányzatuk és intézményeik gazdálkodása kiegyensúlyozott, költségvetési hiányuk, hitelük nincs.