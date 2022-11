Fót polgármestere „alszik egyet” hatmilliós jutalmára, miután Gulyás Gergely nem tartja méltányosnak azt

Az ilyesmi az embert elgondolkodtatja.

Ezt mondta a hvg.hu kérdésére Fót fideszes polgármestere, akinek hathavi, csaknem bruttó 6 millió forintos jutalmáról szóló előterjesztésről csütörtökön szavaz a város képviselő-testülete, ám a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely miniszter erről azt mondta, hogy „nem tartja helyesnek” az ilyen nagy összegű bónusz kiadását.

A téma azután merült fel a kormányinfón, hogy a kormánypárti többségű helyi fóti pénzügyi bizottság – az egyetlen ellenzéki tag nem szavazatával – már előzetesen megítélt Vass György polgármesternek az idei évi munkája után csaknem hatmillió forint jutalmat, vagyis az összeg a havi bruttó 975 ezres polgármesteri fizetés hatszorosát.

A pénz utalásához még a képviselő-testület jóváhagyása is kell, ám a bizottsági jóváhagyás után az előterjesztés normál esetben a csütörtökön 13 órakor kezdődő ülésen könnyedén át kellene, hogy menjen, mivel a 12 képviselőből 8 kormánypárti, és akkor is megvan a szükséges többség, ha a polgármester tartózkodna a szavazásnál.

Azonban a mostani helyzet más – még akkor is, ha az ilyen összegű polgármesteri jutalom bejáratott dolog Fóton: Vass tavaly is kapott 6 havi jutalmat, mert a pandémia idején egyedül kellett döntéseket hoznia, ami „óriási felelősség”. Most ugyanis a kormányinfón, egy nappal a testületi döntés előtt a Miniszterelnökséget vezető miniszter nyilvánosan helytelenítette a fóti városvezető jutalmát.

Most – meghallva Gulyás Gergely reakcióját – Fót polgármestere úgy fogalmazott:

alszom erre egyet, elgondolkodom rajta.

Korábban egyébként Vass György azt mondta a jutalmáról, hogy „persze, hogy fel kívánom venni, mert bár nálunk is van megszorítás, de van rá pénz”. Hozzátette: az önkormányzat minden dolgozója, a hivatal és az intézmények dolgozói is, az év végén egyhavi fizetésének megfelelő jutalmat kap, vagyis „együtt sírunk, együtt nevetünk, most éppen nevetünk”.