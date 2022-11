Mozi és sminkszoba is van Novák Katalin 278 millióért felújított rezidenciáján

278 millió forintért újították fel a Budapest XII. kerületében található, állami tulajdonban lévő köztársasági elnöki rezidenciát Novák Katalin beköltözése előtt – értesült az Rtl.hu.

Az erről szóló cikk szerint felújításra az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a szintén állami tulajdonban lévő Kiving Kft.-vel szerződött, egyezség értelmében a kivitelezés áfa nélkül 184 millióba került, az eszközbeszerzésre pedig 35 milliót fordítottak. Ezen felül képeztek egy 10,9 millió forintos tartalékkeretet is, amelyet indokolt esetben lehetett lehívni.

A szerződés szerint megújult a rezidencia alagsorában található moziszoba: vettek új eszközöket, újrakötötték az elektromos hálózatot, a mennyezetre projektor, hangáteresztő vetítővászon került, illetve kialakítottak egy borhűtőt is.

A megállapodás alapján létrehoztak egy kisebb sminkszobát is 375 ezer forintért, illetve kialakítottak egy hangszigetelt zeneszobát is. Az Rtl.hu megkérdezte Novák Katalin hivatalát, hogy miért volt szükség erre a helyiségre, de többszöri megkeresésükre sem kaptak választ. A zeneszoba létét azonban nem cáfolták.

A cikk szerint az épület, ahol a mindenkori köztársasági elnök lakik, több pontján is megújult a burkolat, a kert egy részét is rendbe tették, például kialakítottak egy kutyakennelt is.