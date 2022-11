FBSZ: Hétfőtől ezeken a településeken lesz nehezebb tankolni

Bár pénteken még csak egy balassagyarmati benzinkúttal kapcsolatban írtuk azt, hogy ott jövő héttől naponta csak egy liter hatósági áras benzint lehet majd tankolni, Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnökségi tagja már több kúton is jelentős korlátozásokról tud, és a szám jövő héten még magasabb lehet.

Az RTL azt írja, hogy az FBSZ felmérte, mely településeken alakulhat ki üzemanyaghiány és ígéretük szerint ezt a listát naponta frissíteni fogják. A szervezet szerint hétfőtől az alábbi települések ellátása lesz korlátozott:

Molnaszecsőd

Nyírpaszony

Gyöngyös

Tápióbicske

Baja

Szentantalfa

Balassagyarmat

Bakonycsernye

Kiskunfélegyháza

Nagytarcsa

Berettyóújfalu

Szászvár

Lajosmizse

Nyírkárász

Nyírbogdány

Szigetszentmárton

Pusztaszabolcs

Fehérvárcsurgó

Aba

Sárszentmihály

Pörböly

Hercegszántó

Nyíregyháza-Sóstófürdő

Besenyőtelek

Hajdúböszörmény

Demecser

Gödöllő

Berhida

Azt követően, hogy a Mol bejelentette, jövő héttől átmenetileg nem szállít üzemanyagot azoknak a magánkutaknak, amelyekkel a benzinárstop bevezetése után szerződött, az FBSZ levelet írt a vállalat vezérigazgaztójának, Hernádi Zsoltnak, és Orbán Viktor miniszterelnöknek. Ebben azt kérték, hogy azonnal bírálják felül ezt az intézkedést, „hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállalta”.