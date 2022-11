Levélben kérik a benzinkutasok Hernádit és Orbánt, hogy ne hagyják benzin nélkül a vidékieket

Megdöbbenéssel fogadtuk tegnapi körlevelüket, ami szerint a MOL megszünteti többszáz kisbenzinkút ellátását. Ismerjük a hatósági ár hatásait, hiszen fő elszenvedői vagyunk, és nyilván mi is azt szeretnénk, ha eltörlésre kerülne. Addig azonban, amíg hatályban van, ezzel kell élnünk, nekünk is, de a MOL-nak is.

– kezdődik a levél, amelyet a Független Benzinkutak Szövetségének elnöksége küldött Hernádi Zsolt,a MOL vezérigazgatója és Orbán Viktor miniszterelnök számára.

Nem fogadható el, hogy egy nyilvánvalóan stratégiai vállalat ellátásbiztonságra hivatkozva szünteti meg többszáz partnere (még ha kényszerből is) ellátását, egyben sok vidéki körzet teljes ellátásbiztonságát is felrúgva. Nem a kényszerű partnerek megélhetése a tét, hanem az ország ellátása. Nem a nagyvárosok számtalan benzinkútjának ellátása a tét, hanem a vidéki lakosság, a gazdálkodók ellátása. Szeretnénk emlékeztetni, hogy az Önök nevében megszólaló Ratatics úr több ízben is kifejtette nyilvánosan, és zárt tárgyalásokon is, hogy a MOL képes a magyar igények szerinti mennyiség biztosítására, gondot csak a logisztika okoz. Ezt a gondot a most kisemmizett partnereik megoldották, kérjük, most önök is oldják meg, amit vállaltak, mert ez a vállalás volt az ársapka szabályozás bevezethetőségének egyik alappillére. Ne hátráljanak ki ebből!

– írják a levélben.

Kérjük, azonnal bírálja felül ezt a teljes mértékben elfogadhatatlan intézkedést, hiszen Önök felelősek az ellátásért, az Önök felelőssége a karbantartás időben történő elvégzése is, a stratégiai készletek visszatöltése is, és ebből következően az Önök felelőssége az is, amibe a vidéki lakosságot és vállalkozásokat kényszerítik, ha nem teljesítik, amit vállaltak. Tudjuk, hogy az Önök álláspontja szerint csak szerződéskötési kötelezettségük van velünk szemben, ellátási kötelezettségüket tagadják, azonban szeretnénk emlékeztetni, hogy a szerződés fogalma mást jelent, mint ahogy ahhoz sem férhet kétség, milyen szándék vezette a jogalkotókat.

Zárják a levelet. Arról, hogy levélben fordultak a miniszterelnökhöz és Hernádihoz a benzinkutasok, már korábban írtunk, miután kiderült, hogy a MOL nem fog üzemanyagot szállítani több vidéki benzinkútra a jövő héten.

Mindenkinek sok sikert kívánunk a jövő heti tankoláshoz

– mondta akkor Egri Gábor elnök.