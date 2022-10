Zsiday Viktor: Pánikhangulat alakult ki a lakosságban, ezt mutatják a hívások

A portfolio.hu-nak elemezte a magyar gazdaság, inflációt és a forint helyzetét Zsiday Viktor a Citadella Alap portfoliómenedzsere.

A szakember a forint euróval szembeni történelmi mélypontjáról azt mondta: a forint árfolyamát sok külső tényező befolyásolja, a jelenlegi lejtőre leginkább a jegybanki változtatás lökte.

Van ez a lehetetlen szentháromság, ami azt mondja ki, hogy a szabad tőkemozgás, a forintárfolyam és a kamat közül kettőt tud a monetáris politika meghatározni. Őszig úgy tűnt, hogy az árfolyamot fogják stabilizálni, de ez most változni látszik.

Ezt arra alapozza Zsiday, hogy a jegybank sokáig elszánt volt, hogy stabilizálja a forintot, úgy tűnik azonban, hogy megijedtek, hogy a magas kamatok rosszak lesznek a magyar gazdaságnak, és kiszálltak, ezt a hátraarcot azonban bünteti a piac.

Zsiday szerint a forint gyengülésével az inflációs várakozások szétestek, és széles körben kialakult az a képzet, hogy a forint úgyis gyengül tartósan. A cégek emiatt úgy gondolkodhatnak, hogy „minden évben bért, vagy árat kell emelnem”, és ezzel – mondja az elemző –„átléptünk egy olyan rendszerbe, ahonnan nagyon nehéz visszakormányozni a gazdaságot.”

Nekem a legnagyobb félelmem, hogy Magyarországon átalakultak az inflációs várakozások, és mindenki úgy készül a következő időszakra, hogy úgyis árat fogok emelni. Úgyis bért kell emelnem, ha nem is akarok. És ez a spirál egy önerősítő folyamattá válik, és már vált is, amit aztán nagyon nehéz letörni.

Hozzátette:

Azon hívások, melyeket az elemzői szektorban dolgozók kaptak az elmúlt napokban, azt mutatják, hogy pánikhangulat alakult ki a lakosságban, ami könnyen tőkemenekítéssé válhat. Ez egy veszélyes folyamat.

Van egy olyan félelem is – folytatta Zsiady-, hogy egyre inkább euróban határozhatjuk meg sok árucikk és ingatlannak az árát, így a forint csak másodlagos lesz.

Azt is hangsúlyozta: államcsőd nem valószínű, hogy bekövetkezik. Ennek az az oka, hogy viszonylag „kevés a hamarosan lejáró devizaadósság, majdnem lehetetlen, hogy azt ne tudjuk kifizetni, ahhoz bőven elegendő az MNB devizatartaléka, hogy szükség esetén akár abból is teljesíthetők legyenek a kifizetések. Forintot pedig – végső esetben – akármikor tud a jegybank teremteni, tehát klasszikus államcsődtől nem kell tartani, attól nagyon messze vagyunk.” Szerinte az ország be tudja szerezni azt a devizamennyiséget, amire a gázvásárlásokhoz szükség van.

Jól fogadják a piacok, gázfizetési haladék lehetőségét- tette hozzá, amikor a mai hírt kommentálta miszerint halasztott fizetésben állapodott meg az MVM és a Gazprom. „Ezzel ugyanis Magyarország kockázata csökken, hiszen nem válik kiszámíthatatlanná, hogy mennyit kell kifizetni az energiáért. Ezért nem kell végtelen mennyiségű eurót beszereznünk, hogy ne fagyjunk meg télen.”

Az elemző szerint ráadásul ez a haladék a minimum, ami Oroszország barátjaként jár Magyarországnak, mert eddig még „nem nagyon kaptunk semmit.”