Felajánlotta a párját 60 ezerért, mikrót, fűkaszát, tévét kapott, majd féltékenykedett

Kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Szigetvári Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki először felajánlotta volt élettársa szexuális szolgálatait, majd az új élettársa vonatkozásában féltékeny lett.

A Baranya Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2020 decemberében felajánlotta az akkori élettársa szexuális szolgálatait egy ismerősének, aki élt is a felajánlással. A vádlott 60 ezer forintot kért a szolgáltatásokért, azonban az ismerősének nem volt készpénze, ezért cserébe átadott egy televíziót, mikrohullámú sütőt, valamint egy fűkaszát. A vádlott haszonszerzés céljából biztosította élettársa szexuális szolgáltatásait ismerősének.

A férfinak tavaly januárban új élettársa lett, akire féltékeny volt. A vádlott ezért többször is megjelent azon ismerőseinél, akik miatt féltékenykedett, így többek között annál is, akinek korábbi élettársa szexuális szolgáltatásait felajánlotta. Ennek során többször is megfenyegette az ismerőseit, s egyiküket bántalmazta is.

A terhelt tavaly májusban megjelent egy ismerősének a lakásánál, ahol egy nagyobb társasággal italozott. Itt a társaság egy részével szóváltásba keveredett, melynek során többször is megütött két nőt, az egyiküket többször is megrúgta miután a földre kerül. A társaság egyik mozgássérült férfi tagját pedig fellökte, elvette a mankóját, majd belerúgott, amikor a földre került, s eltörte a mankóját. A sértettek nyolc napon túl gyógyuló súlyos, illetve könnyű sérüléseket szenvedtek.