Meztelen képeikkel zsarolt kiskorúakat egy férfi, másodfokon is elítélték

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2022. szeptember 28-án hozott ítéletet annak a férfinak az ügyében, akit első fokon az Érdi Járásbíróság 2022. január 5-én megtartott nyilvános és folytatólagos tárgyalásán szexuális kényszerítés bűntettének kísérletében, pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntettében és rablással elkövetett gyermekpornográfia bűntettében mondott ki bűnösnek, és ezért őt – halmazati büntetésül – 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélt.

A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a terheltet minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban van. Az elsőfokú döntés ellen az ügyész, a vádlott és a védője is fellebbezést nyújtott be.

A bíróság holnapján fellelhető ismertető szerint a vádlott 2019-ben az interneten ismerkedett meg egy akkor 14 éves fiúval, aki pornográf jellegű képeket és videókat küldött magáról a férfinak. Ennek birtokában a terhelt többször megzsarolta a fiút azzal, hogy ha nem küld magáról újabb felvételeket, illetve nem végez vele szexuális cselekményt, akkor a világhálón teszi közzé a róla készült felvételeket. Az ügyben a sértett szülei tettek feljelentést.

Hasonló módon a férfi még legalább három 13-16 éves fiúval ismerkedett meg az interneten és szerzett meg a sértetteket ábrázoló, pornográf tartalmú képeket és videófelvételeket, amikkel később a kiskorúakat zsarolta és újabb felvételek küldésére próbálta rávenni őket.

Elfogásakor a vádlottnál a nyomozó hatóság számos számítástechnikai eszközt és adathordozót talált, amiken több száz kiskorúakat ábrázoló szeméremsértő, pornográf képet és videóanyagot tárolt.

A másodfokú bíróság a vádlott terhén megállapított cselekmények jogi minősítését megváltoztatta. Így a törvényszék 3 rendbeli szexuális kényszerítés bűntette, pornográf felvétel megszerzésével elkövetett gyermekpornográfia bűntette, készítéssel elkövetett gyermekpornográfia bűntette és rablással elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt 5 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztére és 5 év közügyek gyakorlásától eltiltásra súlyosította a terhelt büntetését. Az ítélet jogerős.