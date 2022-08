1 milliárd 625 millió forint osztalékot vett fel a honvédelmi miniszter a kaszinóbizniszből

1 milliárd 625 millió forintot vett fel a London Capital Zrt. részvényeseként a cég 2021-es eredménye után Szalay-Bobrovniczky Kristóf – derül ki a honvédelmi miniszter frissen közzétett vagyonnyilatkozatából. Ez megerősíti azt a július elején megírt információnkat, miszerint Szalay-Bobrovniczky milliárdos osztalékot markolt fel a fővárosi kaszinókat 40 százalékban birtokló cégéből.

Korábban azt írtuk, a London Capital május 26-ai alapítói határozatában tulajdonosként Szalay-Bobrovniczky így rendelkezett a nyereség kifizetéséről:

A 2021. évi beszámoló mérlegfőösszege 5 051 524 e Ft, az adózott eredménye 1 624 751 e Ft. Tulajdonos a 2021. évi adózott eredményt teljes egészében osztalék kifizetésére kívánja fordítani.

Következtetésünk szerint mivel az ötödik Orbán-kormány május 24-én alakult meg, és aznap tett miniszteri esküt Szalay-Bobrovniczky is, már kormánytagként rendelkezett az osztalék kifizetéséről a London Capital nyeresége után.

Az 1 milliárd 625 millió forintos kifizetést megerősíti a miniszter már az új szabályok szerint készült vagyonnyilatkozata is, amiben ez látszik:

Lapunk a július 7-ei Kormányinfón megkérdezte Gulyás Gergely kancelláriaminisztert, helyesnek tartja-e, hogy minisztertársa tárcavezetőként vett fel milliárdos osztalékot.

Gulyás azt válaszolta, nem biztos benne, hogy ez így történt, de „ezek a számok olyan nagyok, hogy ahonnan én nézem a világot, értelmezhetetlenek”. Azt is megjegyezte, úgy tudja, Szalay-Bobrovniczky addigra minden céges érdekeltségét megszüntette, bár ez a július elején megjelent vagyonnyilatkozatában még nem látszott. (Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki szintén részt vett a Kormányinfón, Szalay-Bobrovniczky felesége, de nem nyilvánult meg a kérdésben.) Abban a dokumentumban az osztalékról nem számolt be, csupán arról, hogy továbbra is egyedüli tulajdonosa a London Capital Zrt.-nek, amelynek alapítói határozatában megtaláltuk az 1 milliárd 625 millió forintos osztalékfizetésről szóló határozatot.

Annak továbbra sincs nyoma a cégiratokban, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf eladta volna a London Capitalt, amelyen keresztül 40 százalékot tulajdonol a Garinvest Projekt Zrt.-ben, amelyé az öt fővárosi kaszinó koncessziós jogát birtokló Las Vega Casino Zrt. (A részvények 60 százaléka Garancsi István Garinvest Zrt.-je tulajdonában van.)