Ismét letartóztatták Fekete Dávidot

Nem sokáig örülhetett a több mint százmillió forintos kárt okozó csalással és sikkasztással gyanúsított Fekete Dávid annak, hogy bűnügyi felügyeletbe helyezte tegnap a Győri Járásbíróság, a Győri Törvényszék másodfokú tanácsa ugyanis megváltoztatta a döntést, és egy hónappal meghosszabbította az énekes letartóztatását.

A megalapozott gyanú szerint Fekete 2018 nyarától kezdődően nagy értékű gépkocsik adásvétele kapcsán követett el csalásokat és sikkasztásokat. Ezt követően, fenyegető anyagi helyzete miatt kölcsönöket vett fel magánszemélyektől is, illetőleg cégén keresztül egy banktól is.

Az összegeket ismeretlen célra fordította, majd az eladósodott cégét egy – általa is tudottan halálos betegségben szenvedő személynek – értékesítette. A gyanúsítás szerint ezt követően is folytatta azonban autókkal kapcsolatos tevékenységét, kölcsönöket is vett fel, s egy hatmillió forint és egy 7.5 millió forint értékű festményt is átvett értékesítésre, de nem tudott velük elszámolni.

A Győri Járásbíróság tegnap négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezte az énekest azzal, hogy nyomkövetőt kell viselnie és csak külön engedéllyel hagyhatja el a tartózkodási helyét. Ha ez így maradt volna, akkor Fekete hétfőn hazamehetett volna. A másodfokú tanács azonban megváltoztatta a végzést, így a férfi tovább élvezheti a büntetés-végrehajtás vendégszeretetét.