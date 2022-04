Márki-Zay: Nem ülök be a parlamentbe, hanem megvédem a vásárhelyi gyerekeket, nehogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába

Hosszas mérlegelés után úgy döntöttem, hogy nem ülök be a parlamentbe – nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiaimat. Orbán Viktor ugyanis számtalanszor bebizonyította, hogy amivel bennünket minden alap nélkül vádol, azt saját maga rendre megteszi

– írja Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, hódmezővásárhelyi polgármester a Facebookon.

Az ellenzék listavezetője így fogalmazott:

Már a választás előtt is sokszor elmondtam kérdésekre válaszolva, hogy a választás eredménye akkor sem legitim, ha mi győzünk – és nem elsősorban a választási csalások, a házhoz vitt levélszavazatok, a törvényesített voksturizmus és az állásuk elvesztésével fenyegetett vagy megvásárolt vidéki választók miatt. A választók jelentős részét ugyanis teljesen félretájékoztatta az egyoldalú, hazug propagandagépezet.

Védtelenek voltak a Fidesz hazugságaival szemben, tényleg elhitték, hogy a sorkatonaságba szerelmes, még a kórházakba is katonákat küldő Orbán a béke garanciája, az ellenzék pedig ki sem képzett fiatalokat küldene meghalni Ukrajnába – egy 44 milliós országba, ahová a NATO sem küld embereket, hanem kiberbiztonsági tanácsadással nyújt katonai segítséget.

Ma már a Fidesz propagandagépezete a fehérről is képes elhitetni, hogy fekete, egy jobboldali, hétgyermekes, vidéki keresztény polgármesterről, hogy Gyurcsány embere, hogy utálja a vidékieket, valamint hogy saját gyermekeit is elküldené meghalni egy idegen háborúba…

Ebben a helyzetben még a látszatát sem szeretném fenntartani annak, hogy Magyarország egy parlamentáris demokrácia, ahol a parlamentben az ellenzék bármit is elérhet, ezért nem ülök be a listavezetőként megszerzett helyemre. Az átjelentkezett szavazókkal együtt valószínűleg megfordul Lázár János néhány szavazatos előnye a városon belül, de Hódmezővásárhely polgármestereként így is az a legfontosabb feladatom most, hogy szeretett városom bizalmát megerősítsem, megőrizzem a korrupció- és politikamentes városvezetést, a felelős gazdálkodást, és teljesítsem ígéreteim fennmaradó részét.

Vidéki polgármesterként sem fogom azonban magára hagyni azt a 106 hőst, aki a választáson elindult, ahogy az előválasztás jelöltjeit sem, a 27 ezer szavazatszámlálót, a több százezer fiatalt, a milliós roma közösséget és a kétmillió ellenzékit. Ebben a rendszerben bebizonyosodott, hogy választásokon nem lehetett leváltani a Fideszt – de ez semmit nem vesz el abból a dicsőségből, hogy egy hősies küzdelemben magyarok százezrei küzdöttek velünk aktívan egy becsületes, nyugati elkötelezettségű, emelkedő Magyarországért. Továbbra is felelősséget érzek azért, hogy ez a közösség együtt maradjon, és hazafias ellenállókként mindannyian küzdjünk a korrupció és az önkény ellen.