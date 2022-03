Augusztus elején szabadul Burka Ferenc, de nem akarja visszafizetni az államnak a 20 milliót

Nem akarja visszafizetni az államnak Burka Ferenc azt a húszmillió forintot, amit kártérítésként kapott korábban. Zeke László, az emberölésért elítélt férfi ügyvédje lapunknak azt mondta, hogy fellebbeztek a Debreceni Járásbíróság által hozott elsőfokú ítélet ellen, ennek pedig több oka van.

Mint ismert, Burka és fia 1999-ben Újszentmargitán úgy megvertek egy férfit, hogy belehalt a sérüléseibe. 2002-ben előbb elítélték, majd a három évvel későbbi megismételt eljárásban felmentették őket a vád alól, mert a gyilkosságot nem tudták rájuk bizonyítani. Mivel mind a ketten több, mint kétezer napot töltöttek előzetesben, ezért az apa 20, a fia pedig 25 millió forint kártérítést kapott. Később azonban hatályon kívül helyezték a korábbi jogerős ítéletet, és 2018. szeptember 9-én Burka Ferencet jogerősen kilenc évre, a fiát, ifjabb Burka Ferencet pedig hét év fegyházra ítélték.

A Debreceni Járásbíróság egy hónappal ezelőtt arra kötelezte Burkát, hogy 15 napon belül fizesse meg a magyar államnak a 20 millió forintot a kamatokkal együtt, valamint a 1,1 millió forintos perköltséget. Burkának ezen felül 900 ezer forint meg nem fizetett illetéket is be kellene fizetnie. Ő azonban továbbra sem teszi ezt meg, és Zeke László ügyvédjével együtt már be is nyújtották az ezzel kapcsolatos fellebbezést.

Jogalap nélküli gazdagodás volt megjelölve, holott jogerős ítélet van érvényben arról, hogy jár az ügyfelemnek a kártalanítás.

Ezt a jogerős ítéletet le kellett volna bontani perújítással, ez azonban mind a mai napig nem történt meg. De nem csak ez a probléma, hanem az elévülési idő is. Polgári peres eljárásban öt év alatt évül el a követelés, ez meghosszabbodik egy évvel, ha az igény érvényesítés elől elhárul az akadály. Ez az elévülési idő már többszörösen eltelt – magyarázta Zeke, aki szerint álképviselőként járt el a felperest képviselő jogtanácsos. Ezt azzal magyarázta, hogy szerinte nem a minisztériumnak, hanem az igazságügyi miniszternek kellett volna képviselnie az államot, azaz legalább egy meghatalmazás kellett volna a minisztertől ahhoz, hogy a jogtanácsos képviselje az államot a polgári peres eljárás során.

Zeke kérésünkre elmondta, milyen állapotban van jelenleg az ügyfele, és pontosan mikor szabadul.

Gerincproblémái vannak egy korábbi balesete miatt,

de ha ezt nem számítjuk, akkor jól van. Két héttel ezelőtt volt a kedvezményes szabadulásával kapcsolatos tárgyalás, de nem engedték ki feltételesen. Ez azt jelenti, hogy augusztus elején szabadul” – tette hozzá az ügyvéd.