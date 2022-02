Iványi Gábor: 12 milliárddal tartozik nekünk az állam, ebből fogjuk befizetni a hátralékainkat

Az Oltalom Egyesület nevében Iványi Gábor értelmezte a tegnap történteket egy, a lapunknak megküldött friss közleményben.

Mint az ismert: az adóhatóság tegnap razziát tartott az Iványi Gábor vezette egyház központjában, mert a NAV szerint 3 milliárd forint adót nem fizettek be.

Az Iványi által jegyzett közlemény azt írja, hogy tegnap a „NAV fegyveres bűnügyi különítménye” bejelentés nélkül megszállta mintegy 30 fővel a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházközpontját. A művelet keretében „Bűnügyi helyszínné” nyilvánították a Budapest 8. kerület, Dankó u. 9., 11., 13., 15. alatti ingatlanunkat.

Irodaajtókat feltörve mintegy 30 zsákba gyűjtötték iratainkat és számítógépeinket.

A közlemény szerint ugyanakkor nem állja meg a helyét, hogy a MET nem fizetett be hárommilliárd forint adót.

Az igazság azonban az, hogy az egyház javára hozott Strasbourgi emberi jogi döntés ellenére csak visszamenőleg 2017 előttre, az az utáni időre viszont változatlanul nem volt hajlandó a magyar állam az általunk elvégzett, tőle átvállalt közfeladatokra a kiegészítő támogatást megadni. A MET minden munkatársát bejelenti, a 2017 előtti állapotokat a Strasbourgi döntés biztosította forrásokból rendezte, a jelenlegi állami tartozások kikényszerítése azonban még folyamatban van. Amennyiben a magyar állam a jogosult követelésünknek eleget tesz, azonnal rendezzük a mi mostani kintlévőségeinket is.

Hozzáteszik: amikor „tiltakozunk az eljárásnak nem csak a módja ellen, azt is szóvá tesszük, hogy minden törvényes eljárással, törvénytisztelő állampolgárokként készek voltunk és vagyunk együttműködni. Tiltakozunk a minősítés ellen. Bűncselekmény helyszínét a NAV-nak nem a MET munkahelyein kell keresnie. A NAV kiadott közleményében hárommilliárd forint be nem fizetett adóról beszél. A magyar állam velünk szemben ennek a négyszeresét halmozta fel.” Hangsúlyozzák, hogy „a jogszerű teljesítést követően ebből azonnal rendezzük hátralékainkat. Ez a helyzet nem is állna fenn, ha a magyar állam politikai megfontolásokból nem kezdte volna el sanyargatni a MET-et.”

A közlemény szerint az eljárás alatt az „intézményünk konyhája zavartalanul folytatta munkáját, mintegy 800 adag ételt főzve hajléktalanoknak és iskoláinknak. Működött orvosi rendelőnk, kórházunk, szociális irodánk, és nappali melegedőink, könyvtárunk, főiskolánk, lelkészi hivatalunk, annak ellenére, hogy a NAV munkatársai mindenkit igazoltattak és felírtak, aki az épületbe belépett.”

A MET az egyház elleni támadásnak is tekinti azt, ami történt.

Bízunk abban, hogy Magyarország kormányzásában belátható időn belül döntő változás következik be, melynek eredményeként mind a politikai jobb, mind baloldal háborítatlanul, alapvető emberi jogaink csorbítása nélkül, nem az áltörvényesség kiszolgáltatottságában, hanem a valóságnak megfelelő körülmények között végezheti a munkáját.