Felmentették, majd tényleges életfogytiglant kapott a testvérével tíz évvel ezelőtt gyilkoló férfi

Nem sok jóra számíthat az a testvérpár, amelyik hidegvérrel megölt egy férfit Tatabányán tíz évvel ezelőtt. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint ugyanis kötelező életfogytiglanra ítélni az először felmentett, majd másodszor tényleges életfogytiglanra ítélt férfit, és úgy tűnik, hogy a testvérére sem megy haza a börtönből egyhamar.

A két férfi és egy nő azért jelent meg a tatabányai férfi házánál, hogy akár erőszakkal is elvegyék tőle az értékeit. A nő és az egyik férfi bement az áldozat házába, míg a másik férfi pedig a ház előtt figyelt, hogy biztosítsa a terepet.

A nő értékek után kutatott, de a házban lakó férfi meghallotta ezt és felszólította a behatolókat, hogy hagyják őt, és segítségért kiáltott. A szobában lévő férfi erre megütötte, és miközben a nő lefogta a férfi kezeit, két kézzel megfojtotta. Ezt követően berendezték a helyszínt úgy, mintha a férfi az ágyban aludna, és elhagyták a lakást, ahonnan végül nem vittek el semmit. A ház előtt figyelő férfi nem tudta, hogy társai megölték a lakásban élő férfit.

A bíróság tényleges életfogytiglanra ítélte az áldozatot megfojtó férfit, és 10 évre eltiltotta a közügyektől. A nő 18 év fegyházat kapott, a ház előtt figyelő férfit pedig öt év fegyházra ítélték rablás bűntette miatt.

Érdekessége az ügynek, hogy a Tatabányai Törvényszék 2017 februárjában bizonyítottság hiányában felmentette a testvérpár férfi tagját a minősített emberölés vádja alól, míg a másik két elkövetőt kifosztás miatt. Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezéssel egyetértve, ezt az ítéletet hatályon kívül helyezte és a törvényszéket új eljárás lefolytatására utasította.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint az ölési cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, és az elkövetők büntetett előéletére figyelemmel szükséges a társtettesek szigorú megbüntetése. Azt írták, hogy erőszakos többszörös visszaesőt ilyen bűncselekmény elkövetése esetén kötelező életfogytig tartó fegyházra ítélni, s a törvény a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét is kizárja. A társuk enyhébb megítélésű bűncselekményt követett el, és a bíróság javára írta a beismerő vallomását is. Esetében is tettarányos a súlyos büntetés.