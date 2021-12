Letartóztatták az élettársát álmában halálra késelő budapesti férfit

A bíróság elrendelte a letartóztatását annak a hajléktalan férfinak, aki a gyanú szerint karácsony előtt halálra késelte társát – tudatta a Fővárosi Törvényszék közleményben hétfőn az MTI-vel.

Az eljárás adatai szerint a gyanúsított önkéntes lakásfoglalóként, élettársával beköltözött egy elhagyott épületbe, ahová később a sértett is betelepedett. December 22-én éjszaka a gyanúsított és a sértett együtt italozott, és szóváltás alakult ki közöttük. Később a gyanúsított egy 30 centiméteres késsel mellbe szúrta az alvó sértettet, aki belehalt sérüléseibe.

A bíróság szerint a gyanúsításban szereplő cselekményért akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható, a gyanúsított bizonytalan lakhatási és személyi körülményeivel együtt ez megalapozza a szökés, elrejtőzés veszélyét.

Megállapította a bíróság azt is, hogy a gyanúsított büntetett előéletű, korábban bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál, vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt ítélték el, jelenleg is két büntetőeljárás folyik ellene. Ám ezek sem tartották vissza attól, hogy újabb súlyos bűncselekményt kövessen el. A bíróság ezért úgy ítélte meg, hogy a szökés, elrejtőzés mellett a bűnismétlés közvetlen veszélye is megállapítható.

A Budai Központi Kerületi Bíróság mindezek alapján december 25-én elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A végzés nem végleges.

A rendőrség december 23-án a honlapján közölte, hogy a XVII. kerületben egy 40 éves férfi a gyanú szerint halálra késelte társát.