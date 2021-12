Radioaktív kobaltrudakat kobzott el az atomenergia hivatal egy bezárt üzemtől

A debreceni egészségügyieszköz-gyártó cég felszámolója nem tartotta be a nukleáris eszköz fenntartásának szabályait.

Radioaktív kobaltrudakat kobzott el a napokban az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) egy felszámolás alatt álló egészségügyieszköz-gyártó cégtől. Információink szerint egy nagyjából 50 darab nukleáris töltetet tartalmazó szerkezetet szállítottak el rendőrségi biztosítás mellett a Dispomedicor Zrt. debreceni telephelyéről.

A debreceni vállalat a koronavírus első hulláma idején még egyike volt annak a száznegyven-százötven vállalatnak, amelyet a kormány a járványhelyzet miatt stratégiai fontosságúnak nyilvánított. Ám a katonai kapcsolattartás és a kiemelt státusz sem volt elég ahhoz, hogy a cég a csődvédelem lejárta után megússza a felszámolási eljárás megindítását. Miközben a kormány tízmilliárdokat költött el más, hasonló profilú gyárak alapítására és felszerelésére, a fecskendők és maszkok előállítására is képes, jelentős eszközparkkal, valamint szakmai tapasztalattal rendelkező cégnél lehúzták a rolót. A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. emberei 2020 nyarán vették át az irányítást, majd azonnal leállították a termelést és elbocsátották a dolgozókat.

A Dispomedicor eszközparkjához tartozik egy kanadai gyártmányú, radioaktív besugárzó berendezés is, amelyet több mint negyven éven keresztül használtak problémamentesen az egészségügyben, főként kórházi műtőkben használt termékek sterilizálására. Az ipari méretű és jelentős kapacitású besugárzóval a cég az elmúlt évtizedek során rendszeresen vállalt külsős bérmunkákat is. Főleg gyógyszeripari, de más iparágakhoz tartozó cégek számára is végeztek sterilizálást.

A nukleáris elven működő berendezés a felszámolás megindítása idején még további évekre rendelkezett a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel.

Az OAH azonban egy helyszíni szemlét követően márciusban úgy döntött, hogy elkobozza a sugárforrásokat, és visszavonja az engedélyeket, mert a cég mostani vezetése – azaz a felszámoló – megsértette a radioaktív eszköz működtetésére vonatkozó kötelezettségeit.

A hatóság határozata szerint a felszámoló arra hivatkozott, hogy pénzhiány miatt nem tudja fizetni a fűtés- és a villanyszámlát, így az előírásoknak megfelelő körülményeket sem tudja biztosítani a radioaktív berendezés biztonságos állagmegőrzéséhez. Az OAH közölte, hogy az elkobzott töltetek radioaktívhulladék-tárolóban történő elhelyezése miatt a szállítás és a lefoglalás összes költsége az ügyfelet terheli, a fizetési kötelezettséget pedig a felszámolási eljárás keretében érvényesítik.

Nagy Antal, a Dispomedicor Zrt. korábbi elnök-vezérigazgatója a 24.hu-nak azt mondta, nem hiszi, hogy a koronavírus-járvány idején a világon bárki leszerelt volna egy ilyen berendezést. Nagy szerint a felszámoló meg sem kísérelte a berendezést bérbe adni, jóllehet a sterilizáló üzem rentábilisan működhetett volna. Hozzátette, a felszámoló célja a felszámolási egyezség megakadályozása volt, ehhez pedig szükséges volt a fertőtlenítési célú berendezés leállítása, a töltet elszállítása.

A felszámolási iratokból az is kiderült, hogy a berendezés működtetésére legalább egy, nukleáris technológiákban évtizedes tapasztalatokkal rendelkező vállalat már be is jelentkezett

– közölte Nagy.

A 24.hu megkereste a felszámolást végző NRN Zrt.-t is, de a kérdésünkre egyelőre nem kaptunk választ.