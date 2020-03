Csődben lévő vállalat is bekerült a kormány által kijelölt stratégiai cégek közé

A kormány 140 stratégiailag fontos vállalatot listázott ki a hét elején, amelyeknél a honvédség különleges törzse bekapcsolódott az irányításba, hogy a járványhelyzet idején is megőrizzék a cég működőképességét.

A létfontosságú kategóriába sorolt vállalatok közé bekerült olyan is, amely már hónapok óta csődeljárás alatt áll.

Az eldobható orvosi eszközöket gyártó debreceni Dispomedicor Zrt. 2016 óta pénzügyi mélyrepülésben volt, de tavaly már olyan komoly fizetési nehézségekkel küzdött, hogy a tulajdonosok októberben csődeljárást kezdeményeztek maguk ellen.

Az Opten cégadatbázisa szerint a Dispomedicor 180 napon túli köztartozásai már 2018-ban meghaladták a 100 millió forintot, de leginkább a fejlesztési beruházásokat finanszírozó bankokkal gyűlt meg a menedzsment baja. Nagy Antal, a csődvédelembe menekült cég elnök-vezérigazgatója novemberben a Délhírnek azt mondta, hogy a legnagyobb hiteleket nyújtó pénzintézettel nem sikerült megegyezniük. Annak ellenére, hogy a cég vagyona jelzálog alá került, a végén már alapanyagok vásárlására sem volt pénzük.

Nagy azt állította, hogy a pénzügyi nehézségek jelentős részben a magyar egészségügyben általánosan uralkodó fizetési fegyelmezetlenségre vezethető vissza.

A leszállított fecskendőkért és a tűkért a kórházak rendszeresen 90-180 nap után fizettek, miközben az alapanyagokra nem kaptak fizetési halasztást. A cég vesztesége 2018-ban meghaladta a teljes éves bevételt. A Dispomedicor 2018-as mérlege szerint 1,2 milliárd forint értékben tudott egyszer használatos termékeket eladni, de közben az 1,5 milliárdot is meghaladta a vesztesége.

A rendszerváltás előtt alapított cég története érdekesen alakult az elmúlt évtizedekben. A részvényesi körben megfordult a Mol, az OTP és az ÁPV Rt. is. Az első Orbán-kormány idején Selmeczi Gabriella, a Miniszterelnöki Hivatal akkori politikai államtitkára gyakorolta az állami tulajdonjogokat, de vele párhuzamosan a mostanában Bajkai István fideszes képviselő révén híressé vált SBGK Ügyvédi Iroda is részvényes volt. Az Opten adatai szerint a jelenlegi tulajdonosok között a már említett Nagy Antal mellett az a Faller Jenő is feltűnt, aki korábban külügyi szakállamtitkárként belekerült a moszkvai nagykövetség épületének eladása miatt indult nyomozásba.

A Dispomedicor számára jól jöhet a honvédségi törzs megjelenése és stratégiai besorolás. A csődvédelem után a veszélyhelyzeti állapot újabb hónapokra megoldhatja a fizetési haladékra pályázó menedzsment problémáit.

