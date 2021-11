Alfahír: 200 ezret kínáltak, hogy ne kézbesítsék a sümegi fideszes képviselő rabosítási fotóját közlő újságokat

Egy hónapja a 24.hu is beszámolt arról, hogy természetkárosítás miatt vádat emeltek egy budapesti és két sümegi férfi ellen, akik medvebőrrel próbáltak üzletelni. Akkor a Veszprém Megyei Főügyészség hozta nyilvánosságra, hogy a vádlottaknál egy fokozottan védett barnamedve kikészített bőrét találták meg, amit a kormányhivatal el is kobozott.

Az ügy egyik gyanúsítottja Remete József sümegi fideszes önkormányzati képviselő, aki a kormánypárt városi szervezetében ügyvezető elnöki pozíciót is betölt. A helyi ellenzék lapja, a Sümegi Szó legfrissebb száma ennek megfelelően hosszú és részletes cikket szentelt a vadászattal is foglalkozó politikus ügyének, olyannyira, hogy a cikk mellé Remetei rabosítási fotóját szerkesztették be illusztrációként.

A jobbikos kötődésű Alfahír vasárnapi cikke azt állítja, hogy valakik nagyobb összeggel akarták megakadályozni, hogy az újság eljusson a város lakóihoz.

Az Alfahír Kovács Mihály sümegi ellenzéki aktivista Facebook-bejegyzésére hivatkozik. Kovács arról számolt be, hogy a lapot terjesztő segítőt egy személy megállította, és zsebbe kínált neki 200 ezer forintot azért, hogy a nála levő újságokat ne hordja ki a városban. Kovács azt írja, segítőjük nem fogadta el az ajánlatot, ő maga pedig a feljegyzett rendszám alapján „beazonosította a tapolcai illetőt”.

Információink szerint Kovácsék a rendőrséget is megkeresték, ám ott azt a felvilágosítást kapták, hogy törvénybe ütköző, erőszakos cselekmény nem történt, így nyomozást biztosan nem indítanak az ügyben.