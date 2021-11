Kövér László 9,7 milliós rekordbüntetése miatt perel Szabó Tímea

A Párbeszéd politikusa az emberi jogok bíróságához fordul.

A Párbeszéd frakcióvezetője azért kapta a rekordbüntetést a fideszes házelnöktől, mert a tavaszi ülésszak utolsó ülésén, amikor a Fudan Egyetemről is szavaztak, kiakasztott a pulpitusra egy kínai zászlóvá alakított Fidesz-logót. Kövér László a tiszteletdíját ezért négyhavi összeggel, 9 686 400 forinttal csökkentette, érvelése szerint azért, mert az ellenzéki politikus visszaeső.

Szabó Tímea most a Blikknek azt mondta, egyáltalán nem ijedt meg. Kövér László nagyon téved, ha azt hiszi, hogy ezzel eltántorítja őt attól, hogy kiálljon az igazságért. Bármekkora büntetést is szab ki rá a házelnök, ő és a pártja is folytatja aküzdelmet.

A büntetés összegét öt hónapon át vonják tőle, addig a 167 ezres minimálbért kapja. Azt mondta, összébb kell húzni a nadrágszíjat, de nem panaszkodik, egyébként sem élnek nagy lábon, sok család pedig az ő csökkentett fizetésénél is kevesebből kényszerül megélni.

Szabó Tímea közölte: már sokan segítettek is, pártja kisebb összegű adományokat kapott a büntetésére, ami miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul, és biztos abban, hogy a pert megnyeri. A strasbourgi bíróság korábban kimondta, a házelnöki bírságok sértik az ellenzéki képviselők véleménynyilvánításhoz való jogát.