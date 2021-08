Videón, ahogy ököllel esik a fürdőzőknek egy ittas férfi a budapesti strandon

Súlyos testi sértés és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség azzal a 40 éves férfival szemben, aki ököllel esett a fürdőzőknek tavaly augusztusban az egyik budapesti strandon.

A vádirat szerint a férfi ittasan ugrált be a medence széléről a vízbe, a többi fürdőző közé az egyik XIII kerületi strandon.. A medencébe ugrálást a férfi az úszómester felszólítására sem hagyta abba. A terhelt éppen megint a medence szélén állt, amikor egy barátnőjével fürdőző férfi is rászólt hogy fejezze be az ugrálást. A 40 éves férfi ettől dühös lett, és megpróbálta megrúgni és megütni a férfit.

Amikor a vádlott meglátta, hogy a férfi az úszómesterrel és a biztonsági őrrel tér vissza a medencéhez, ismét kiabálni kezdett vele, majd ismét megpróbálta többször megütni őt, a férfinak azonban sikerült kitérnie az ütések elől, így nem sérült meg.

Ekkor a férfi barátnője az ittas támadó elé lépett azzal, hogy ne bántsa a párját, amire a férfi úgy megütötte ököllel kétszer is, hogy zúzódásos sérülést szenvedett.

Ezt látva, az először megtámadott férfi testvére is közbelépett, számon kérte az elkövetőt, hogy miért bántja a testvérét és annak barátnőjét. A szóváltás után dulakodás alakult ki közöttük, amelynek során a terhelt nagy erővel, többször is arcon ütötte ököllel a férfit, akinek ettől eltört az orra és arccsont törést is szenvedett. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönt kért a súlyos sérülést okozó férfira.