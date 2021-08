A kormány nem adott rá pénzt, de Áder Jánosnak feltűnt, mekkora baj van a Velencei-tónál

Mi is beszámoltunk róla pár napja, hogy nagyon alacsony a vízszint a Velencei-tónál, ám a kormánynak nincs 44 milliárd forintja, hogy anyagilag is segítse a tó feltöltését.

Az ügyben most megszólalt az Áder János alapította, Kék Bolygó alapítvány is. A szervezet meggyőződése ugyanis, hogy a „tó helyzetét csak és kizárólag a témát leginkább ismerő szakemberek bevonásával lehet rendezni, ezért az alapítvány alapítója, Áder János köztársasági elnök arra kérte az alapítványt a napokban, hogy verbuváljon egy csapatot a Velencei-tó múltját, jelenét és remélt jövőjét ismerő vízügyi szakemberekből, biológusokból, és más tudományterületek képviselőiből, akik megfogalmaznak egy szakmailag megalapozott cselekvési tervet”- ezt mondta Krakkó Ákos, az alapítvány kommunikációs vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn

A beszélgetés apropója az volt, hogy a Velencei-tóban nemrég tömegesen pusztultak a halak, és a tó vízszintje is alacsony. Krakkó Ákos elmondta: a Velencei-tó jelenlegi helyzete a politikai diskurzus része lett, és ahhoz nem kell szakértőnek lenni, hogy aki akarja, belássa, a tó jelenlegi helyzete “megoldásért kiált”, de ahhoz szakértőnek kell lenni, hogy valóban hatásos megoldás szülessen, ami hosszú távon megoldja a helyzetet. Hangsúlyozta: a probléma, a tó vízszintjének csökkenése, nem újkeletű, “még ha most kritikus mértéket is öltött”. Felidézte: 1866-ban például a tó teljesen kiszáradt és medrében huszárok gyakorlatoztak, de az elmúlt 30 évben, például 2003-ban és 1990 és 1993 között is volt “a maitól talán sokkal kritikusabb helyzet”.