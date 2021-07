Letartóztatták a férfit, aki prostitúcióra kényszerítette a nőismerősét Bécsben

Elrendelte a Salgótarjáni Járásbíróság annak a 29 éves karancskeszi férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítette nő ismerősét Ausztriában.

A férfi modellkedés ürügyé Bécsbe vitte kocsival a 22 éve nőt, majd egy számára ismeretlen férfival prostitúciós tevékenységre kényszerített. A férfi azzal fenyegette a nőt, hogy kiveri a fogát, vagy megöli, ha nem dolgozik neki. A fiatal nő a férfi figyelmetlenségét kihasználva tudott hazaszökni Magyarországra.

A gyanú szerint a férfinak kényszerítés bűntette miatt is felelnie kell, mivel mintegy másfél éven keresztül rendszeres fenyegetéssel kényszerítette barátnőjét arra, hogy vele éljen. A bíróság bűnismétlés, szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének,és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt letartóztatta a férfit. A végzéssel szemben a gyanúsított és védője is fellebbezést jelentett be, így az nem végleges.