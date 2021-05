Te mindent megteszel a szemeid védelméért? Mutatunk 4+1 tippet, amire biztos nem gondoltál! (x)

Ami nemrég még elképzelhetetlen volt, mára a mindennapjaink része, és ehhez a szemeinknek is alkalmazkodniuk kell. Te megadod nekik a támogatást, amire szükségük van?

A legtöbben nem is gondolunk a látásunkra, természetesnek vesszük azt. Elég néha odafigyelünk kicsit a szemeink egészségére, és hosszú távon sokszorosan meg fogják hálálni nekünk a gondoskodást!

1. El a szemekkel a képernyőről!

A szemeinknek évmilliókig tartott, mire tökéletesen alkalmazkodtak az őseink életmódjához, erre pár év alatt gyökeresen megváltoztak a nézési szokásaink. Órákig meredünk a nagy energiájú kék fényt kibocsátó monitorokra, legyen szó akár okostelefonról, TV-ről vagy laptopról, a járványhelyzet alatt pedig a képernyőidőnk csak tovább növekedett. De semmi pánik, ez nem azt jelenti, hogy meg kell válnunk szeretett okoseszközeinktől, csak a szemünkbe jutó káros kék fény mennyiségét kell csökkenteni: például erre kifejlesztett szemüveglencsékkel, vagy a már sok eszközön bekapcsolható éjszakai móddal.

2. Az UV csak nyáron támad? Tévedés!

Az UV még a felhős napokon és télen is nagy mennyiségben ér minket, de míg a bőrünket ilyenkor általában ruha védi, addig a szemünk napszemüveg híján teljesen védtelen a káros sugárzással szemben! Aki szemüveges, az jól járt, hiszen ma már minden színtelen lencséhez elérhető a napszemüveg-szintű UV-védelem, így a mindennapokban hordott szemüveg mögött is könnyedén biztonságban tudhatják a látásukat. Gyerekeknek különösen ajánlott UV-védelemmel ellátott lencséket kérni, hiszen ők többet játszanak a szabadban, ráadásul a szemük még fejlődésben van, így még veszélyesebb rá az UV-kitettség.

3. Már nem elég, ha tisztának „tűnik”

A járványhelyzet miatt most különösen igaz, de egyébként is általános szabály: csak tiszta kézzel nyúljunk a szemünkhöz! A szemüvegeseknek most ajánlott gyakrabban megmosni langyos, szappanos vízben a szemüvegüket, sőt, érdemes olyan szemüveglencsét választani, amely elpusztítja a felületén megtapadó vírusokat és baktériumokat is!

4. Friss levegő igen, huzat nem

A kontaktlencsések pontosan tudják, hogy rendszeresen be kell iktatniuk egy „szemüveges napot”, amikor pihentetik a szemüket. Ennek egyik oka, hogy a szaruhártyánk közvetlenül a levegőből veszi fel a számára szükséges oxigént. Ez azt is jelenti, hogy ha egész nap levegőtlen helyiségben dolgozunk, az nem tesz jót a szemünknek. Érdemes tehát minél többet levegőzni, azonban a huzatot (így a túlzott légkondit is) kerülni kell, mert a folyamatos levegőáramlás kiszárítja a szemet!

+1 „Ha jó a szemem, felesleges látásvizsgálatra mennem, nem?”

Nem. A látásromlást nem mindig vesszük észre, és van olyan tényező is, ami csak egy professzionális látásellenőrzés során derül ki. Ne kockáztassunk, és ne várjuk meg, amíg nagyobb lesz a baj! Érdemes legalább kétévente, 50 éves kor felett pedig évente felkeresni az optometristánkat, szemész orvosunkat!