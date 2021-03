Müller: Két új vakcinát is engedélyezett az OGYÉI

Az egyik a CanSino, a másik a Covishield.

Az elmúlt napokban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet engedélyezte a CanSino és a Covishield vakcinákat – jelentette be az operatív törzs sajtótájékoztatóján Müller Cecília.

A Reuters hétfőn írta meg egy gyártói közleményre hivatkozva, hogy a magyar hatóság a III. fázisú vizsgálat időközi eredményei alapján engedélyt adott CanSino oltás, a Convidecia márkanévvel illetett készítmény felhasználására, sürgősségi alkalmazásra.

A Covishield az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca oltóanyagának indiai megnevezése, mert ott gyártják, de maga a vakcina ugyanaz, mint a nyugaton használt változat. Az oltóanyagból a gyártó szerint havi 50 millió adagot állítanak elő.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Magyarországon a lakosság legalább 16 százaléka már megkapta az oltásnak legalább az első adagját, de ennél sokkal magasabb arányra van szükség.

Napról napra nagyobb terhelés nehezedik az egészségügyi ellátórendszerre és a lakosságra,

emelte ki az országos tiszti főorvos. Elismételte azt is, hogy a brit variáns, amely a megbetegedések legalább 90 százalékát okozza, azon túl, hogy sokkal fertőzőképesebb, mint az előző, úgynevezett vad vírus, súlyosabb tüneteket is okoz.

A helyzet súlyosságát érzékeltetve Müller Cecília elmondta, hogy egyes kórházakban mennyi koronavírusos beteget kezelnek:

Semmelweis Egyetem – 625 fő

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórház – 542 fő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház – 537 fő

Borsod-Abaúj-Megyei Központi Kórház – 510 fő

Honvédkórház – 450

Fejér Megyei Kórház – 444

Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Győr – 343

A többi érintett intézményben egyenként 300 fő alatt van a covidos betegek száma.

Az oltásokkal kapcsolatban elhangzott az is, hogy az uniós oltóanyagokat hétről hétre kapjuk, ezekhez nem kell és hazánk nem is tud külön szerződést kötni. Ugyanakkor olyan keleti vakcinák iránt is érdeklődünk, amelyek még nincsenek bent az országban.

A világ négy sarkát is felkutatjuk, hogy legyenek megfelelően hatásos és biztonságos oltások,

jegyezte meg Müller Cecília. Éppen ezért a hatályos jogszabályok értelmében a magyar állam gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező céggel szerződik erre a feladatra.

Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hazánkban is vizsgálják annak lehetőségét, hogy beoltsák a kismamákat is, erről a szakmai kollégiumok tanácskoznak. A sajtótájékoztatón elismételték azt is, hogy a sajtóhírekkel ellentétben nem juthatnak soron kívüli oltáshoz az Auchan dolgozói.