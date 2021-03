Késsel támadtak egy brigádra, hogy megszerezzék a munkájukat

Erőszakkal, fenyegetéssel üldözte el a zánkai építkezésen dolgozó munkásbrigádot az a társaság, melynek öt tagja ellen csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség.

A Veszprém Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a két brigád egy Balaton-parti település egyik élelmiszerüzletének parkolójában találkozott egymással 2019 decemberében. Amikor a terhelti társaságot vezető 54 éves férfi észrevette a másik, négyfős csapatot, kiabálva, fenyegetőzve indult feléjük, és számon kérte rajtuk, mit képzelnek magukról, hogy elveszik a munkájukat.

Verőemberekkel fenyegette őket, s azzal, hogy össze lesz törve az egész családjuk, ha nem hagyják ott nekik a munkát, mert az egész terület „az övék”. Még a munkaeszközök, munkavédelmi sisakok, láthatósági mellények visszaadását is követelte, mert úgy gondolta, hogy azok is őket illetik. A hangadó mellé három alkalmazottja is felsorakozott, s egyikük megragadta a másik brigád vezetőjét és az autójuk hátuljához nyomta.

Közben a fenyegetőző csapat vezetőjének fia is megérkezett a helyszínére, aki nyomatékul kést vett elő, és szitkozódva ezzel indult a munkások felé. Miután apja felszólítására eltette a kést, meg akarta ütni az egyik melóst, melyhez az indulatos csapatból két társa csatlakozott. Ezek után a támadók a kiszemelt férfit többször megütötték, megrúgták. A megtámadott melósoknak végül sikerült beülniük a kocsijukba és a közeli erdőbe menekültek, ahonnan értesítették a rendőrséget.

A fenyegetés hatására a munkások felhívták a munkaadójukat és jelezték, hogy lemondanak a munkáról, többet nem dolgoznak a kérdéses területen. Az ügyészség három 54 és egy 22 éves férfi ellen csoportosan elkövetett önbíráskodás, míg a késsel is fenyegetőző 32 éves férfi ellen felfegyverkezve, csoportosan elkövetett önbíráskodás miatt emelt vádat a Veszprémi Járásbíróság előtt. Az ügyészség a vádiratában négy elkövetővel szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, míg a 22 éves férfi esetében – mivel tettét felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el – végrehajtandó börtönre tett indítványt azzal, hogy a bíróság a korábbi szabadságvesztés büntetés végrehajtását is rendelje el.