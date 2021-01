Cser-Palkovics András: Hiányzik a hosszútávú egyeztetés a kormány és az önkormányzatok közt

Interjút adott Székesfehérvár fideszes polgármestere a Népszavának. Cser-Palkovics Andrástól először azt kérdezték, hogy – amint arról a pécsi polgármester panaszkodott korábban- a fideszes település vezetőknek is csak statisztaszerep jut-e, amikor a kormányfővel egyeztetnek?

Az önkormányzati elvonásokról azt mondta Cser-Palkovics: nem „a kormány vonja el a forrásokat. Adott egy rendkívüli helyzet, amelyet a járvány okozott. Egy ilyen szituációban mindenkinek bele kell harapnia a saját ujjaiba is. Persze mindig lehet olyan intézkedést találni, amit bírálhatunk, de azt se a kormánytól, se az önkormányzatoktól ne vitassuk el, hogy az adott körülmények között a legjobb tudásuk alapján hoznak döntéseket. Lehet, hogy ezek nem hiba nélküliek, de nem látom mögéjük azt a szándékot, amit néhány kollégám.”

Kritikusabban fogalmazott, amikor azt mondta: szeretné, „ha pártpolitikától függetlenül érdemi egyeztetés folyna a mindenkori városvezetők és kormány között, szervezett formában. Ne csak a napi ügyekben, hanem hosszabb távú kérdésekről is, például, hogy mit várunk el öt-tíz-tizenöt éves távlatban az önkormányzatoktól. Ma ez teljesen hiányzik.” Ezentúl azt is megjegyezte, hogy az elsők

között voltam, aki polgármesterként nyilvánosan is elmondtam, hogy jó lenne, ha a városvezetők megkapnák a település-specifikus adatokat a járvánnyal kapcsolatban. Ez ugyanis a települési védekezésben is segítene, ráadásul bizonyos döntések társadalmi elfogadottságát is erősítené. Például megmutathattuk volna a húsvéti korlátozások hatását a betegszám alakulása alapján. Ilyen számok azonban most sem állnak rendelkezésünkre.