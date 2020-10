Kásler megnehezítette a nem házasságban élők örökbefogadását

Egy rendeletmódosítás megnehezíti azt, hogy a nem házasságban élők gyereket fogadhassanak örökbe, írja a Hvg.hu. Az eddigi jogszabály szerint ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az informatikai rendszerben „talál a gyermek számára olyan örökbe fogadni szándékozó személyt, akivel a rendelkezésre álló adatok, információk alapján várhatóan megfelelő szülő-gyermek kapcsolat alakulhat ki”, akkor „dönt a személyes kapcsolat felvételének lehetőségéről, és erről értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt”.

A lap szerint ennek a helyébe Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere most ezt a szöveget tette:

Ha az illetékességébe tartozó alkalmas örökbe fogadni szándékozók között nincs a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó házaspár, a szakszolgálat 5 munkanapon belül értesíti az országos örökbefogadást elősegítő szervet annak érdekében, hogy a gyermek házaspár általi örökbefogadását más szakszolgálat illetékességébe tartozó örökbe fogadni szándékozó házaspárok közvetítésével segítse elő.

És csak ha ez az országos keresés is eredménytelen, akkor lehet szó arról, hogy egyedülálló legyen az örökbefogadó, „feltéve, hogy az a gyermek érdekében áll”. A nem házas párokat meg sem említi, mert őket is egyedülállóként kezeli, hiába élnek együtt.

A Hvg megjegyzi, hogy a Polgári törvénykönyv szerint az a megfelelő életkorú személy fogadhat örökbe gyereket, aki „személyisége, körülményei alapján alkalmas” erre. De a Ptk. most is hozzáteszi: „A kiskorú gyermek érdekében a gyámhatóság elsősorban a házasságban élő örökbefogadók általi örökbefogadást engedélyezi.” A miniszter most a lap szerint bizonyára az „elsősorban” szót értelmezte az új rendelettel, amely hátrányos helyzetbe hozza a gyerekre vágyó, de nem házasságban élő párokat – a férfi-nő élettársi párokat is! –, illetve az egyedülállókat.