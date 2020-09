Pár év alatt egymilliárd forintnyi közbeszerzést nyert a Nyírségben a fideszes képviselő barátja

Kovács Sándor fideszes országgyűlési képviselő barátja tulajdonában áll az a cég, amelyik az egyik nagy kedvezményezettje a választókerületbe érkező vissza nem térítendő európai uniós támogatásoknak, illetve az azokhoz tartozó közbeszerzéseknek. A nyírségi tendereken taroló vállalkozás tulajdonosa ráadásul üzlettársa a kormánypárti politikus feleségének.

Baráti kapcsolatok szálai rajzolódnak ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5. számú, mátészalkai központú választókerületbe érkező európai uniós források felhasználásának hátterében. A térség országgyűlési képviselője 2014 óta a fideszes Kovács Sándor, akinek birtokán – mint beszámoltunk róla – csaknem 60 millió forint vissza nem térítendő támogatásból létesült turisztikai birodalom.

Kovács lakhelye az alig ötszáz lelkes Géberjén, ahol tíz éven át volt polgármester, jelenleg pedig fia vezeti – szintén fideszes színekben – a települést. Kovács Sándor 2007-ben hozta létre a községben a „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesületet. A főként megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató egyesület azóta hatalmasra nőtt, egyes, klasszikusan önkormányzati feladatokat is ellát, és számos turisztikai beruházást is bonyolít a környéken. Kovács éveken át volt az egyesület elnöke, majd a vezetést átadta feleségének, ám – mint az a helyszínen kiderült –, továbbra is rajta tartja a szemét a „Jót s Jól” beruházásain. Ottjártunkkor olyan lelkesedéssel kalauzolt végig bennünket az egytől egyig zárva tartó, uniós pénzből épült látnivalókon, mintha csak saját birtokait mutatta volna be.

Géberjénbe és a térségbe ugyanis az elmúlt években több milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás érkezett. A pénzek döntő többségét a községben az egyesület nyerte el, amely aztán közbeszerzéseken választotta ki a beruházások kivitelezőjét. Ezek közt több is akad, ami súlyos aggályokat vet fel.

Családi barát nyeri a közbeszerzéseket

2017-ben például arra nyert csaknem 170 millió forintot a „Jót s Jól” egyesület, hogy a központjukként működő nappali foglalkoztató intézményt bővítsék. A beruházásra 2018-ban kiírt – hivatalosan nyílt, valójában meghívásos – közbeszerzési eljárásra egyetlen cég jelentkezett, a GÉ-65 Mérnökiroda Kft., ami így gond nélkül meg is nyerte a pályázatot.

Csakhogy az egyedüliként induló győztes cég tulajdonosa és a pályázatot kiíró egyesült vezetője – Kovács Sándor felesége – ekkor már két éve üzlettársak voltak egy közös tulajdonú ingatlankezelő vállalkozásban, a Gakoma Kft.-ben.

A GÉ-65 Mérnökiroda Kft. tulajdonosa Galambosi Csaba. A társaság akkor is sikeres tudott lenni, amikor az egyesület arra nyert brüsszeli forrást, hogy foglalkoztató épületeket alakítson ki a szomszédos Fülpösdarócon és Nagyecseden. Igaz, erre a közbeszerzésre egy másik céget is meghívtak versenytársnak.

Arról, hogy a közbeszerzési siker nem összeférhetetlen-e azzal, hogy Galambosi a fideszes képviselő feleségének az üzlettársa, személyesen kérdeztük meg Kovács Sándort Géberjénben, aki azt közölte, nem gondolják annak, de

az összeférhetetlenség megszüntetésére megindultak a tárgyalások.

Noha ez az állapot a cégadatbázis szerint négy éve fennáll, a jelek szerint csak érdeklődésünkre vált kényelmetlenné.

Később Kovács írásban azt is közölte, hogy felesége és Galambosi közös kft.-jének vagyonfelosztása is meg fog történni. Továbbá azt is írásba adta, hogy családja Galambosi Csabával baráti kapcsolatban áll.

Személyesen különben arról is beszélt Kovács, hogy szerinte egyáltalán nem aggályos, ami történt, és tiszta a lelkiismerete. Majd visszakérdezett:

Mi tiltja, hogy ez a baráti társaság külön gazdasági társaságot alapítson azzal a hölggyel, aki az egyesület elnöke?

A családi barát cége, a fő profilként mérnöki tevékenységgel és műszaki tanácsadással foglalkozó GÉ-65 Mérnökiroda Kft. azt elmúlt években összesen 13 közbeszerzést nyert el egytől egyig olyan településeken, amelyek Kovács Sándor választókerületéhez tartoznak.

A pályázatok összértéke meghaladja az egymilliárd forintot.

A fideszes és független polgármesterek által vezetett települések közbeszerzésein többségén egyedüli pályázóként indult a cég, amely leginkább az elmúlt 2-3 évben tarolt.

A fideszes vezetésű Nyírcsaholyban az önkormányzati épületek energetikai felújítását, továbbá a termelői piac kialakítását végezte a cég 80 millió forintért.

Nyírkárászon 61 millió forintért termelői piacot hoztak létre.

Ópályiban a többi között az iskola és a házi gyermekorvosi rendelő felújítását bízták a társaságra. A településen több mint kétszázmillió forint összértékben nyertek munkákat.

A kormánypárti irányítású Csengerben energetikai felújításokat hajtottak végre, szintén több mint kétszázmillió forint uniós forrásból.

Apagyon 90 millió forintért végezték el a helyi idősek otthona és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítését.

Mátészalkán a szakképzési centrum megbízásából 125 millió forintért alakítottak ki napelemes rendszereket. Ez esetben a GÉ-65 Mérnökiroda Kft. konzorciumban végezte el a beruházást egy olyan céggel, amelyben szintén tulajdonos Galambosi Csaba.

Minderre Kovács Sándor úgy reagált, hogy választókerületében több mint kétszáz sikeres pályázat volt.

Korábban sem adtak a látszatra

Említésre méltó, hogy Kovács Sándorné cégtársa már régóta kapcsolatban áll az egyesülettel. Galambosi Csaba 2014 óta tulajdonosa a Bereg Konstruktor Kft.-nek is, amely – elsősorban a térségben – összesen több mint 900 millió forintnyi közbeszerzést nyert el, ennek egy részét a „Jót s Jól” egyesülettől. Például

240 millió forintért intézményi férőhelybővítést végeztek Géberjénben, Fülpösdarócon és Nagyecseden.

Mátészalkán a Kossuth utca rekonstrukcióját 275 millió forintért vállalták.

189 millió forintért lakóotthonokat építettek Ökörítófülpösön.

De a Tarlós István vezette Fővárosi Önkormányzatnak is dolgoztak: 14 millió forintért a kamaraerdei idősek otthona portaépületét húzták fel 2017-ben.

Ráadásul a Bereg Konstruktor Kft.-vel kapcsolatban már Galambosi előtt is fennállt az összeférhetetlenség. A cég másik tulajdonosa Manner Anikó, aki a Bereg Konstruktor – korábban egyedüli – tulajdonosaként úgy nyert el közbeszerzéseket az egyesülettől, hogy közben ő volt az ügyvezetője a „Jót s Jól” tulajdonában álló társaságnak is.

Kérdéseink után változtatnak a tulajdonviszonyokon

Mint azt korábbi cikkünkben megírtuk, Kovács Sándor birtokán csaknem 60 millió forint vissza nem térítendő támogatásból épült turisztikai birodalom, amelyre az uniós pénzt nem ő, hanem fia és az egyesület nyerte. Noha a kormánypárti politikus azt állította, hogy a felhúzott épületek tulajdonjoga elkülönül a földhivatali bejegyzésekben, ez nem igaz. Kérdéseinkre hatására azt közölte, hogy öt év után immár „folyamatban van a tulajdonjog bejegyzése”.

Hasonló a helyzet a Gakoma Kft.-vel. Ottjártunkkor két beruházást tüzetesen is bemutatott Kovács Sándor. Az egyik a Géberjénben létesülő gyógynövényház és teázó, a másik a Fülpösdarócon létesülő autentikus parasztház. Bár mindkettőre az egyesület nyerte el az uniós pénzt, a turisztikai beruházások a Gakoma Kft. területén létesülnek, azaz a politikus felesége és az ő cégtársa közös tulajdonú telkén.

A turisztikai beruházások közbeszerzéseit két éve bonyolították le, és bár a kormánypárti képviselő ezek esetében is azt állította, hogy a felépítmények tulajdonjoga elkülönül a telek tulajdonosától, ennek nincs nyoma a földhivatali bejegyzésekben. Kérdésünkre ezzel kapcsolatban azt válaszolta, hogy a tulajdonjog bejegyzése folyamatban van. Igaz, ez esetben még „csak” két év telt el, szemben a saját birtokán épült ingatlanokkal, amelyek tulajdonjogának bejegyzésére öt év sem volt elegendő.

Ismeretlen célú közpénz a Bethlen Gábor Alaptól A „Jót s Jól” a Szatmári Kistérségben Egyesület nem csupán európai uniós, hanem hazai forrásokból is részesült: a Bethlen Gábor Alaptól is kapott pénzt. Az egyesület 2018-as pénzügyi beszámolója szerint 71,5 millió forintot kapott abban az évben. Erről is kérdeztük Kovács Sándort, aki érdekes magyarázattal állt elő. Mint mondta, kárpátaljai gyerekek üdültetésére és felnőttképzésre ment el a pénz, ám az egyesület csak a nevét és a közhasznúságát adta ehhez, de valójában a kárpátaljaiak valósították meg a programot. A Fidesz parlamenti képviselője később visszavonta ezt a magyarázatot, írásban azt közölte, rosszul emlékezett. Felesége szintén írásban arról nyilatkozott, hogy a Bethlen Gábor Alaptól nyert pénzeket a törvényeknek megfelelően használták fel, ugyanakkor nem árulta el, hogy mire. Kerestük a Bethlen Gábor Alapkezelőt is, ám nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Kiemelt kép: Mohos Márton/24.hu