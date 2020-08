Denevérek repkedtek a János Kórház folyosóján órákon át

A Katasztrófavédelem kért hétvégén segítséget az újpesti Állatmentő Ligától, mert összesen öt denevér költözött be a János Kórház sebészetének folyosójára – számol be az esetről az RTL Klub Híradója.

Az állatokat közel két óra alatt fogták be, a folyosót a történtek után fertőtlenítették, a részleg működése továbbra is zavartalan: a riportban elhangzott, hogy a denevérek több betegséget is terjeszthetnek, de szerencsére nem kerültek érintkezésbe senkivel.

A János Kórház körüli park tele van denevérekkel.

Kiemelt kép: MTI/AP/Szakcsaj Lalit