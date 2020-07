Csak a hibátlan CAF villamosokat fogja átvenni Budapest

A BKK és a BKV csak akkor veszi át a 2017-ben és 2018-ban megrendelt új 26 budapesti CAF villamost a gyártótól, ha azok minden műszaki részletben megfelelnek a szerződésbe foglalt feltételeknek – közölték szerdán. Ellenkező esetben ugyanis a villamosok Budapestre érkezése óta felmerült hibák, hiányosságok csak garanciális úton lennének rendezhetők, amely további késlekedést okozna a forgalomba állításukban. A BKK és a BKV együttes erővel dolgozik, hogy a fővárosban közlekedők a lehető leghamarabb utazhassanak az új, hibamentes villamosokkal. Mivel a gyártó a hibák egy részét már orvosolta, és a többi kijavítása is folyamatban van, reálisan számolhatunk az uniós finanszírozás felhasználhatóságával is – olvasható a közleményben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a CAF villamosok beszerzésére irányuló szerződés nem nyújt lehetőséget arra, hogy a BKK részletes listát tegyen közzé azokról a műszaki hiányosságokról, technikai hibákról, amelyek miatt egyelőre nem tudta átvenni a spanyol gyártótól Budapest legújabb villamosszerelvényeit. A járművekkel kapcsolatos problémákról azonban elmondható, hogy azok később csak garanciális keretek között lennének javíthatók, amely többletköltséget ugyan nem okozna – hiszen a garanciális hibák kijavításának költségeit a gyártó állja –, azonban még tovább hátráltatná a járművek forgalomba állítását.

Az adófizetők pénzéből működő BKK és BKV csak akkor jár el felelősen, ha a szerződésbe foglalt minden műszaki részletnek megfelelő járműveket vesz át a gyártó CAF-tól – ahogy új gépkocsi vásárlásakor a vevő is hibátlan, hiánytalan autót vesz csak át a kereskedőtől. A BKK a BKV-val egyetértésben ezt a határozott álláspontot képviseli annak érdekében, hogy az új villamosok mielőbb és hibamentesen állhassanak forgalomba,

olvasható a közleményben.

Hozzátették azt is, hogy a 26 új CAF villamos beszerzését is tartalmazó uniós finanszírozású „Budapest villamos- és trolibusz járműprojekt” 2021. június 29-éig ad határidőt az új villamosok forgalomba állítására. Mivel a hibák kijavítása részben már megtörtént, és a többi kijavítása is folyamatban van, ezért a jelenlegi ütemezés szerint reális azzal számolni, hogy az uniós források felhasználhatók lesznek. A CAF eközben folyamatosan szállítja Budapestre a megrendelt járműveket, amelyek előírt tesztjei és próbafutásai jelenleg is zajlanak.

Emlékeztetnek, a BKK 2017-ben és 2018-ban összesen 26 új CAF Urbos villamost rendelt meg a spanyol gyártótól, miután a már Budapesten közlekedő 47 CAF-ra 2014-ben kötött szállítói szerződés úgynevezett opciós lehetőséget, azaz vételi jogot biztosított 87 további szerelvény megrendelésére. A 26 villamosból eddig 4 hosszú jármű 2019-ben, 1 hosszú és 4 rövid pedig 2020-ban érkezett meg Budapestre. A BKK bízik abban, hogy Magyarország kormánya a további 61 lehívható villamosra is biztosítja a forrást.

Kiemelt kép: BKK