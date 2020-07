Karácsony Gergely: ezért nincs még klíma a 3-as metrón

A főpolgármester azt is elárulta, mi az a rekuperációs féküzem.

A főpolgármester szerint okkal, joggal téma ismét a 3-as metró klimatizálása. Karácsony Gergely Facebook-oldalán felidézte, a kampányban ő is sokat beszélt róla, mert a nyári forróságban elviselhetetlen a meleg a metrókocsikban.

Felidézte, erre az előző városvezetésnek nagyjából annyi volt a válasza: „hát büfékocsi ne legyen?”. Büfékocsi nem lesz, de a megoldáson dolgoznak, és nem pökhendi válaszokat adnak.

Karácsony Gergely közölte: vizsgálóbizottság deríti majd ki, hogy az előző városvezetés a közbeszerzésen miért nem a klimatizált metrókocsikat választotta, hanem a felújított oroszokat, ráadásul úgy, hogy azokhoz az oroszok engedélye nélkül nem lehet hozzányúlni, mert akkor elveszne a garancia.

Ha pedig elveszne a garancia, az nagyban befolyásolná a kocsik biztonságos működését, nem is szólva arról, hogy sok-sok milliárdos költséget jelenthetne a városnak. Ez az örökségünk.

3-as metró klimatizálása: legkorábban jövőre Az orosz cég nem ment bele még az átalakításba, ráadásul a fővárosi önkormányzat kasszájában levő pénz megcsappant.

A másik gond, hogy ezekbe a kocsikba klímát szerelni jelentős műszaki kihívás. Az elsődleges szempont magától értetődően a metró biztonságos működése.

A metró klimatizálásáról a BKV hónapok óta tárgyal nagy cégekkel. Közülük többel megállapodtak, hogy még idén, a cégek saját költségére, több kocsiba beszerelnek klímát. A működés tapasztalatait fel lehet használni a végleges megoldáshoz. A BKV és a cégek készen állnak, egy dolog hiányzik – a fentebb említett okok miatt –, az orosz fél írásos hozzájárulása.

Tudta, mi a rekuperációs féküzem?

A jóváhagyás után kezdődik a munka, de addig is a 3-as metró összes (222) kocsijába új szellőztetést, mennyezeti ventilátorokat építenek be, megújul az áramátalakító rendszer, ami a hűsítés szempontjából fontos. Eddig a metró fékezésekor felszabaduló hő is csak fűtötte a kocsikat.

Az úgynevezett rekuperációs féküzem bevezetésével a járművek a fékezésekor felszabaduló mozgási energiát a fékező ellenállásokon nem alakítják hővé, ezáltal az utastérre gyakorolt fűtőhatás megszűnik, amely a peronokon is érezteti majd hatását.

Ezen kívül ivókutakat szereltek fel az állomásokon, amitől persze nem lesz hűvösebb, de valamennyit hozzátesznek ezek is a komfortérzethez. A főpolgármester összességében úgy értékelte, hogy elkezdődött a szörnyű örökség, „a mozgó szaunák felszámolása”.

Hőmérővel a „korszerűen felújított" 3-as metróban A hőségriadó kellős közepén hőmérővel szálltam fel a 3-as metró felújított északi szakaszára és megmértem, mennyire forró egy ilyen drága szerelvény a nyári melegben.

