Dömötör Csaba: eddig 725 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket

Mintegy 725 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációs íveket, hatalmas az érdeklődés iránta – ezt mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. A Hír Tv Híradója szerint Dömötör Csaba kiemelte: a magas részvétel stabil támaszt adhat a kormányzati döntéseknek.

Az államtitkár elmondta: még három hét van az augusztus 15-i feladási határidőig, de már most is egyértelmű, hogy a mostani nemzeti konzultációban – a korábbiakhoz hasonlóan – rengetegen vesznek részt, ami erős támaszt adhat a jövőbeni kormányzati döntésekhez. Kiemelte: a nemzeti konzultációban az egyes korlátozó intézkedésekről – így például a maszkviselésről vagy az idősek bevásárlási sávjáról – is elmondhatják az emberek a véleményüket.

