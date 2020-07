Zivatarok, felhőszakadás és széllökések miatt adtak ki figyelmeztetést

Időjárás: ne rakja el az esernyőt, vegye elő a télikabátot, és napozásra is készüljön

Hétfőn a többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, és a déli órákban helyenként lehet zápor, zivatar — írja a Kiderül.

Majd késő délutántól már egyre többfelé válik erőteljessé a felhőképződés, és akkor a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben már több helyen lehet csapadék. Estétől a zivatarok az Alföld déli részére is átterjednek, ugyanakkor Nyugat-Magyarországon már tartós eső is előfordulhat. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon megerősödik, késő délutántól viharossá fokozódik. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Késő estére 17, 26 fokra hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat 14 megyére adott ki figyelmeztetést zivatarok miatt:

Emelett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyékre felhőszakadás, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyékre széllökés miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

