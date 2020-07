Legalább 30 áldozata van a japán ítéletidőnek

Már akár 30 halottjuk is lehet a felhőszakadások okozta földcsuszamlásoknak és áradásoknak Japánban, írja az MTI

A helyi sajtó vasárnapi hírei szerint heten biztosan meghaltak, kilencen eltűntek, és félő, hogy további 14-en egy idősotthonban lelték halálukat az árvíz miatt.

A szigetország délnyugati részét sújtották leginkább a rendkívül heves esőzések. A japán meteorológia szolgálat szerint vasárnap is várható felhőszakadás, 10-15 centiméternyi eső is zúdulhat egyes területekre. További áradásoktól és sárlavináktól, földcsuszamlásoktól is tartani kell.