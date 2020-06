Mostantól felmentést adhat a járványügy a házi karantén alól

Felmentést adhat a hatósági házi karantén alól a járványügyi hatóság különös méltánylást érdemlő esetekben – ilyen tartalmú módosítást fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága csütörtökön a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslathoz.

A testület Salacz László (Fidesz) bizottsági alelnök szóbeli kezdeményezésére döntött a változtatásról, amely szerint a járványügyi hatóság egyes esetekben egyedi magatartási szabályt is megállapíthat a hatósági házi karantén helyett akkor, ha a járványügyi védekezés karantén nélkül is biztosított.

Salacz László olyan egyedi lehetőségekre hivatkozott, amelyekre nem állapítható meg általános szabályrendszer. Hende Csaba, a testület fideszes elnöke ezt azzal egészítette ki: létezhetnek olyan családi, munkával vagy közmegbízatással összefüggő körülmények, amelyek ezt indokolják. És miután az eltérő magatartási szabályokat hatóság állapítja majd meg, azok közérdekű adatként a nyilvánosság és a bíróság kontrollja alatt állhatnak.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közölte: az operatív törzs, a szakértői kar kérte a szabályok rugalmasabbá tételét. Megjegyezte, hogy felesleges a kéthetes karantén például annak, akinek két-három negatív vírustesztje van.

A testület szinten Salacz László szóbeli kezdeményezésére fogadta el azt a változtatást, amely szerint a gazdaságvédelmi akcióterv keretében kérhető munkahelyvédelmi támogatások igénylésének, valamint folyósításának határidejét ne a törvény rögzítse, hanem azt a kormány határozhassa meg.

A bizottság a törvényjavaslathoz egy olyan változtatást is elfogadott, amely különleges szabályokat tartalmaz a járvány miatt meghiúsult, utazási iroda által szervezett utakra. Ez a többi között azt tartalmazza, hogy ha az ügyfél ezt elfogadja, az iroda utalványt is adhat pénzvisszafizetés helyett. A módosító csomag szigorítana a felszámolás kezdeményezésének szabályain is, tekintettel a járványhelyzettel együtt járó gazdasági visszaesésre.

A változtatás értelmében nem törvény rögzítené, hanem a kormány kap felhatalmazást arra, hogy megállapítsa, mely nagykövetségeken nyújtható majd be menedékjogi kérelem. Más területeken is bővülnének a kabinet rendeletalkotási jogosítványai: a stratégiai társaságok tevékenységi körét határozhatja így meg.

A jövően nemcsak a kormány által, hanem az önkormányzatok által hozott védelmi intézkedések megszegése is szabálysértésnek minősül.

A különleges gazdasági övezetekről szóló előterjesztéshez is hozzányúlt a testület. Eszerint a főváros és a megyei jogú városok területén a kormány nem nyilváníthat különleges gazdasági övezetté területeket.

Egy szintén elfogadott módosítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t is építtetőnek minősíti, vagyis a javaslat hatálya alá tartozó beruházások egy részét a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. mellett ez a társaság végzi.