Durvul az idő, narancssárga lett a riasztás

Zivatarveszély miatt az egész országra figyelmeztetést adtak ki, négy megyében leszakadhat az ég.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat frissítette veszélyjelzését, már kétféle figyelmeztetést, illetve riasztást adott ki.

A zivatarok miatt az egész országra elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés érvényes.

Azt írták, délutántól általában a Dunától keletre, illetve a Dunántúl keleti részén lehetnek zivatarok. Éjszakára kissé mérséklődik a zivatartevékenység, de teljesen nem szűnik meg. Szerdán szinte bárhol lehet zivatar, estétől délnyugat felől stabilizálódni kezd a légkör.

A felhőszakadás miatt másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés érvényes Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyére.

Néhány helyen órákon belül megérkezhet a vihar, ezért kétféle riasztást is kiadtak.

A lassan áthelyeződő csapadékgócokból több helyen is kialakulhat 20-30 millimétert meghaladó, néhol akár 50 millimétert is elérő csapadék. Lokálisan nagy méretű jég és 60-70 km/órás szélroham is előfordul.

Kiemelt kép: MTI/Varga György