Főigazgató: Csak az otthon ápolható betegeket küldik haza a Jahn Ferenc kórházból

Csak olyan betegeket engedünk haza a Jahn Ferenc Kórházból, akiknek az ápolása otthon is megoldható,

mondta a Hvg.hu megkeresésére Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója. A kórház vezetője azt követően nyilatkozott, hogy egy olvasónk jelzése alapján azt írtuk, a kórház belgyógyászati osztályáról nagypénteken telefonon értesítették a betegek hozzátartozóit, hogy keddig haza kell vinniük javarészt idős, súlyos állapotban lévő rokonaikat.

A főigazgató a Hvg.hu-nak azt mondta, a betegeket a megfelelő receptekkel és az első munkanapig elég gyógyszerekkel bocsátják el. Hozzátette azt is, hogy „A nyugat-európai országokhoz hasonlóan hazánkban is tömeges megbetegedések várhatók, ezért az egészségügyi ellátórendszert fel kell készítenünk arra, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén is elegendő kórházi kapacitás legyen a súlyos állapotú koronavírusos betegek kezelésére. Ez a helyzet mindenkitől együttműködést igényel, így azoktól a családoktól is, ahol a beteg hozzátartozó otthoni ápolása megoldható.”

Olvasónkat nagypénteken hívta az osztályt vezető főorvos, és nekiszegezte a kérdést, hogy mikor tudnak menni a hozzátartozók a járásképtelen, daganatos betegért, hogy keddig hazavigyék. Ugyanis a krónikus belgyógyászati osztályt is kiürítik a járványhelyzet miatt. Állítása szerint az osztályvezető közölte, hogy ha nem mennek a betegért, akkor a mentők kedden elszállítják arra a címre, amit a betegfelvételkor megadtak.

A folyamatos ápolásra szoruló betegeket is hazaküldik a járvány miatt A Jahn Ferenc Kórház krónikus belgyógyászati osztályáról nagypénteken kaptak telefont a betegek hozzátartozói, hogy keddig haza kell vinniük javarészt idős, súlyos állapotban lévő rokonaikat.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi/Faludi Imre