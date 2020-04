A folyamatos ápolásra szoruló betegeket is hazaküldik a járvány miatt

A Jahn Ferenc Kórház krónikus belgyógyászati osztályáról nagypénteken kaptak telefont a betegek hozzátartozói, hogy keddig haza kell vinniük javarészt idős, súlyos állapotban lévő rokonaikat.

Iszonyatosan feldühít ez az embertelen hozzáállás. Hogy a járványra hivatkozva ezt a rengeteg embert utcára teszik. Kirakják az öreg embereket meghalni

– mondta feldúltan M., akinek az édesanyja hónapok óta fekszik a Jahn Ferenc Kórház csepeli telephelyén levő krónikus belgyógyászati osztályon.

M.-et nagypénteken hívta az osztályt vezető főorvos, és nekiszegezte a kérdést, hogy mikor tudnak menni a hozzátartozók a járásképtelen, daganatos betegért, hogy keddig hazavigyék. Ugyanis a krónikus belgyógyászati osztályt is kiürítik a járványhelyzet miatt. A Népszava írta meg, hogy a fekvőbetegeket fogadó összes hazai gyógyító intézményben a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát alkalmassá kell tenni az új koronavírussal fertőzöttek ellátására, és ezt az intézkedést húsvét alatt kell végrehajtaniuk a kórházaknak.

Oldják meg

M. nem érti, hogy hogyan fordulhat elő, hogy úgy alakítanak ki egy járványosztályt, hogy felszámolnak egy olyat, ahol palliatív ellátást igénylő daganatos betegek fekszenek, illetve hospice jellegű ellátás zajlik. A 76 ágyas osztályon lényegében minden beteg folyamatos ellátást és ápolást igényel: sokan felülni sem tudnak, és például infúziót kapnak, amit nem tudnak otthoni körülmények között megoldani a hozzátartozók. Ráadásul az osztályon több demens beteg is fekszik, az ő ellátásuk szintén szaktudást igényel.

A döntés értelmében mind a 76 betegnek haza kellene mennie.

Azért az nem így megy, hogy ünnepnapon felhívnak bennünket, hogy oldjuk meg

– mondta M., hozzátéve, hogy az osztályvezető orvos viszont azt közölte, hogy „ez nem vitatéma”. Olyannyira, hogy a tájékoztatás szerint ha nem mennek a betegért, akkor a mentők kedden elszállítják arra a címre, amit a betegfelvételkor megadtak.

„A probléma az, hogy édesanyám lakásának a címén senkit nem fognak találni, mert mi nem ott élünk” – magyarázta M., aki szerint az maradt az „utolsó fegyver” a kezükben, hogy nem árulták el a saját címüket.

Biztos van arra valamilyen protokoll, hogy mit csinálnak a mentők, ha ott állnak az üres lakás előtt. Nehéz elképzelni, hogy leteszik az utcán a beteg édesanyámat

– vázolta a helyzetet M., aki szerint „minősíthetetlenül” zajlott az eljárás.

Fogalmuk sincs, mi lesz

Mivel a család úgy ítélte meg, hogy a kórház egyrészt hárítja a felelősséget azzal, hogy utasításba kapták az osztály kiürítését, másrészt lekezelő hangon beszéltek velük, ezért máshonnan kértek segítséget.

Levelet írtak szombaton az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó Integrált Jogvédő Szolgálatnak, mert szerintük betegjogi szempontból aggályos a helyzet: képtelenség, hogy a járványra hivatkozva ellátás nélkül maradjanak olyan betegek, akiknek az élete múlhat ezen. A szolgálattól azonban csak egy sablonválaszt kaptak, miszerint panaszaikkal fordulhatnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztályához.

M. írt a Jahn Ferenc Kórház betegjogi képviselőjének is, de onnan egyelőre még választ sem kapott.

„Nem hiszem, hogy nincs egy jogszabály, hogy az arra rászorulóknak biztosítsák az ellátást” – mondta M. kétségbeesetten, ugyanis két nap múlva az édesanyjának el kell hagyni a kórházat, nekik viszont fogalmuk sincs, hogyan oldhatnák meg az ellátását.

Kerestük telefonon a krónikus osztályt, de a telefont nem vették fel. Hívtuk a kórház főigazgatóját is, de a titkárságon is csak kicsengett a telefon. Az osztály kiürítéséről szóló kérdéseinket elküldtük a Jahn Ferenc Kórháznak és az operatív törzsnek is. Amennyiben válaszolnak kérdéseinkre, arról beszámolunk.

