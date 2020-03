Csendes, kora tavaszi idő várható vasárnap

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI által ismertetett előrejelzése szerint vasárnap az északkeleti határvidéken is megszűnik a tartós csapadék, szakadozni, csökkenni kezd a felhőzet, és változóan felhős időre számíthatunk. A legkevesebb felhő a Dunántúl északi felén valószínű, míg éjszaka és vasárnap elsősorban az Alföldön tartósan felhős körzetek is lehetnek. Néhol gyenge eső, zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet nagy területen élénk, estig a Dunántúlon, vasárnap az északkeleti tájakon is erős lökések kísérhetik. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig köztes magasnyomás alakítja, így csendes, kora tavaszi időre számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul, fagypont alá elsősorban nyugaton, illetve az északi völgyekben hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 8 és 13 fok között várható.

Európa túlnyomó részén ciklonális hatások uralkodnak. Közép-Európa fölött egy feloszlóban lévő frontrendszer helyezkedik el, amely a térségben még többfelé okoz felhős, csapadékos időjárást: az eső mellett az Alpok, valamint a Kárpátok magasabb részein havazás, a Földközi-tenger medencéjében pedig zivatarok is kialakulnak. A Brit-szigetek térségét egy újabb frontrendszer érte el nyugatról, így ott is egyre többfelé esik az eső. Nagyobb területen csupán Nyugat-Európában süt a nap a délnyugatról benyúló anticiklonnak a peremén, emellett Skandinávia középső tájain is átmenetileg csökkent a felhőzet. Utóbbi tájakon helyenként még napközben is fagy, dél felé haladva azonban egyre melegebb az idő.

Borítófotó: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB