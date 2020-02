Felvette a megalázott monori nő, ahogy fojtogatja és levizeli a volt párja

Letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója azt a monori férfit, aki többször is megverte, majd gyomorforgató módon megalázta a volt párját vasárnap.

V. G. és K. M. élettársak voltak. A férfi nem tudta feldolgozni, hogy volt élettársa előbb tavaly novemberben, majd idén januárban is szakított vele. Együttélésük során a férfi egy alkalommal megverte a nőt, aki azonban nem tett feljelentést és orvosnál sem járt.

A férfi a szakítást követően egy monori albérletben lakott. Vasárnap a férfi az albérletbe hívta a nőt azzal, hogy takarítson ki, mert az albérletet vissza kell adni. Annak ellenére, hogy a nő tartott a férfitől, eleget tett a kérésnek.

Amikor azonban a gyanúsított arról kérdezgette, miért csalta meg őt, távozni akart a lakásból, melyet a férfi nem engedett és bezárta az ajtót. Ezt követően a férfi a nőt addig fojtogatta, amíg össze nem esett, ezután a férfi levizelte a nőt. A nő könyörgött, hogy engedje el, majd a fürdőszobába ment, ahol a férfi tovább fojtogatta, majd arcon ütötte és közben halálosan megfenyegette. Közben pedig közölte vele, hogy: „Ma itt meghalsz!”

A nőnek később sikerült kimenekülnie a fürdőszobából, majd és a lakás ablakán keresztül távozott, mialatt a férfi a cigarettáját oltotta el a csap alatt. A rendőrség aljas indokból elkövetett emberölés kísérletével gyanúsította meg a férfit, majd előterjesztést tett a letartóztatására. A Pest Megyei Főügyészség pedig azonnal indítványozta is a letartóztatását.

A férfi ténybelileg elismerte a cselekményét. Igaz, sok értelme nem is lett volna tagadnia. A volt párja ugyanis hangfelvételt készített a megalázó bűncselekményről. A monori férfi akár életfogytiglant is kaphat. A büntetés súlyossága folytán a szökés, elrejtőzés veszélye is fennáll.

A gyanúsított ugyan munkahellyel rendelkezik, de állandó bejelentett címén nem tartózkodik, és a lakhatása sem megoldott, így a személyi körülményei a letartóztatást indokolják. Emellett a gyanúsított sértetthez fűződő viszonyára és az ellene irányuló haragjára tekintettel tartani lehet attól is, hogy V. G. szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt bűncselekményt befejezné.

A Budakörnyéki Járásbíróság egyetértett az ügyészség indítványával és elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A gyanúsított és a védője a döntés ellen fellebbezéssel élt, így az nem végleges, de végrehajtható.

Fotó: 24.hu/Kolontár Krisztián