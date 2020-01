Budafokon a Fidesz, Törökszentmiklóson az ellenzéki egyesület győzött

Az októberi önkormányzati választáson mutatkozó szavazategyenlőség miatt több helyen is időközi választást tartottak vasárnap, pártpolitikai szempontból közülük kettő lényeges – ezek pedig eltérő eredményt hoztak.

Budafokon a fideszes képviselőjelölt, Csiszár Zsuzsanna 55:45 arányban legyőzte az ellenzék által támogatott Nádor Iván Lászlót.

A XXII. kerület azért érdekes, mert az októberi választáson ugyan győzni tudott a kormánypárti polgármester, Karsay Ferenc, ugyanakkor 12 körzetből 9-ben az ellenzék nyert, és csak kettőben a Fidesz-KDNP, míg egy helyen a választás megismétléséről döntöttek az újraszámolás után. Ez a választókerület lett most a Fideszé. Az alpolgármesteri helyek elosztásakor azonban a két MSZP-s képviselő átállt a fideszes polgármester mögé, felkavarva az erőviszonyokat.

Törökszentmiklóson a polgármestert adó Otthonunk Szentmiklós Egyesület szerzett újabb képviselői helyet a Fidesszel szemben. A civil szervezetet képviselő Mészáros Zoltánné 318, a fideszes Pataky Tibor 240 szavazatot gyűjtött.

Eddig 5:5 képviselője volt mindkét oldalnak, amit Markót Imre polgármester billentett az egyesület javára, de egy fideszes győzelemmel patthelyzet alakulhatott volna ki a Szolnok megyei településen, amely az utóbbi időben azért került be a hírekbe, mert a helyi Fidesz képviselőjét, a megyei közgyűlés korábbi alelnökét, Boldog István parlamenti képviselő bizalmasát, Fehér Petrát letartóztatták uniós pályázatok elcsalása miatt. Fehér legalább február végéig előzetes letartóztatásban is marad – vagyis vele egyelőre nem kell számolni a szavazásoknál, de a mostani eredménynek köszönhetően amúgy is kisebbségben marad a kormányoldal.