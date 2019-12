DK: A Fidesz fél

Aljas házszabálymódosítás mutatta meg, mennyire fél a Fidesz az ellenzéki összefogástól, közölte a Demokratikus Koalíció az MTI-vel.

Olyan egyoldalú házszabálymódosítást nyújtott be a Fidesz, amely többek között azt is megakadályozná, hogy parlamenti frakciók egyesüljenek vagy független képviselők csatlakozhassanak valamely frakcióhoz. Ez a módosítás nemzetközi szinten példátlan, a hatalom egyetlen kicsit is demokratikus országban sem szabhatja meg a képviselőknek, hogy mely frakcióhoz tartozhatnak.