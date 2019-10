Vizsgálat a BOLT ellen, amely az „utcai harcosokat” zavarja, a taxitársaságokat nem igazán érdekli

Ha lesz is taxitüntetés a Taxify utódja, a BOLT miatt, azon a hivatalos taxitársaságok nem vesznek majd részt – ez derül ki az Országos Taxi Szövetség és néhány taxissal folytatott beszélgetésünkből. Az is látható, hogy a cég működése leginkább a „hiénákat” zavarja, mivel a turisták inkább a nemzetközi hálózat autóit választják, és nem ülnek be az első, társasághoz nem tartozó autóba, amit meglátnak a Keletinél.

Nemrég a napi.hu alapján a 24.hu is beszámolt arról, hogy Csertek István, az Európai Taxis Egyesület elnöke belengette: tüntetés jöhet abban az esetben, ha a BOLT autói tovább folytathatják a személyszállítást. Arra hivatkoztak, hogy a BOLT nem felel meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Úgy tűnik viszont, hogy egy ilyen megmozdulásnak nem lenne komoly támogatottsága. A BOLT-nak ettől függetlenül van mitől tartania, mert a társaság adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálja.

Kevesebb fuvar jut az utcai harcosoknak

Fontos tisztázni, hogy a BOLT – habár magáról szívesen terjeszti – nem egy utazásmegosztó cég, taxis szolgáltatásként működik. Vagyis semmiben nem különbözik a City Taxitól, a Főtaxitól, a Taxi4-től és a többi taxis társaságtól

– nyilatkozta Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke a 24.hu-nak. Hozzátette, a BOLT nem olcsóbb, de nem is drágább, mint a többi társaság és nem csak applikáción rendelhető, ugyanúgy leinthetőek menet közben az autóik. A BOLT annyiban más a többi hazai taxitársaságnál, hogy nemzetközi céghálózat, vagyis nagyon sok európai városban megtalálható, így a turisták ismerik, ezért szívesen utaznak ezzel a társasággal.

Metál Zoltán hangsúlyozta: az Országos Taxi Szövetségnek semmi köze a megszellőztetett tüntetéshez, elhatárolódnak az eseménytől.

Több olyan taxissal is beszéltünk, aki nem a BOLT-nál, hanem valamelyik másik taxitársaságnál dolgozik. Elmondták, hogy eszük ágában sincsen részt venni a tüntetésen és szerintük egyetlen taxitársaság autóját sem lehet majd látni egy esetleges demonstráción.

Ez a hiénákat zavarja, mert például a pályaudvaroknál nem az ő kocsijukba szállnak be az érkező külföldiek, hanem az alkalmazás segítségével rendelnek egyet

– mondta egy neve elhallgatását kérő taxis a lapunknak.

Metál Zoltán egyetért azzal, hogy azért, mert nem a szabályoknak megfelelő az autók matricázása és a szabadjelző tábla, nem fog kimenni egy taxitársaság munkatársa sem demonstrálni:

Ez egy hatósági probléma, a taxitársaságnál dolgozó sofőröket nem érdekli. A külföldiek ideérkezésükkor a biztonságra törekednek, így érthető, hogy egy olyan társaságot választanak, amelyiket már ismernek. A BOLT alkalmazása könnyen használható, a taxis útja lekövethető, így az úgynevezett utcai harcosoknak kevesebb fuvar jut. Ezért lehet igazság abban, hogy ez a tüntetés inkább azoknak áll érdekében, akik a személyszállítási szabályokat nem tartják be maradéktalanul.

Vizsgálódik az adatvédelmi biztos

Egy olvasónk kereste meg a 24.hu-t azzal, hogy a BOLT-nál „listázzák, pontozzák az utasokat, azok tudta és beleegyezése nélkül”. A BOLT nem csinál titkot abból, hogy az utas és a sofőr értékelheti egymást, azzal viszont talán sokan nincsenek tisztában, hogy a BOLT-nál nincsen diszpécseri szolgálat, így a sofőrök közvetlenül tudják hívni az utasokat. (A többi taxitársaságnál a diszpécser nem adja ki a sofőrnek a telefonszámot, csak az utolsó pár számjegyet árulja el a taxisnak, hogy beazonosíthassa az utast.) A NAIH többek között emiatt vizsgálódhat, részleteket viszont nem tudunk, mivel csak annyit írtak kérdéseinkre, hogy az ügyben jelenleg vizsgálat van folyamatban.

A BOLT adatkezelése egy fontos adatvédelmi kérdés. Miután a társaságnak nincsen diszpécsere, így a taxis és az utas tudja egymás telefonszámát. Ez visszaélésekre adhat okot, és kényelmetlen helyzeteket eredményezhet, például előfordulhat, hogy egy taxis zaklatja az utast, vagy fordítva

– nyilatkozta Metál Zoltán a 24.hu-nak.

Nagyobb taxitársaságoknál dolgozó sofőrök azt mondják, habár a BOLT-ot tényleg egyre több turista használja, mégsem igazolnának át a céghez. Egyrészt azért, mert a társaságnál forgalom utáni leadó van, ami összességében szerintük magasabb, mint amikor valaki egy fix árat fizet minden hónapban egy cégnek. A másik indokuk, hogy a BOLT-os sofőrök általában rövid távokat tesznek meg a turistákkal, olykor „egyik saroktól a másikig vitetik magukat”, míg tapasztalataik szerint a magyarok inkább hosszabb utakra fognak autót.

A BOLT nem tud a NAIH vizsgálatáról

Kerestük a BOLT-ot is, hogy megtudjuk, szerintük mi a valódi oka annak, hogy tüntetést szerveznek a cég miatt a taxisok, és hogy egyetértenek-e azzal, hogy társaságuk leginkább a hiénákat zavarja.

A cég válaszában óvatosan fogalmazott, azt írta:

A Bolt több mint 30 országban van jelen Európában és a világ többi részén. Ha külföldi látogatók érkeznek Magyarországra, logikus, hogy a Boltot használják, amelyet már odahaza is ismernek, kedvelnek, megbíznak benne.

Megjegyezték, három évvel ezelőtt léptek a piacra Magyarországon, és azóta négymillió utazást bonyolítottak le. Budapest mellett pedig már Debrecenben is elérhető a szolgáltatásunk. Hozzátették, elkötelezettek a tisztességes és korrekt verseny iránt, és szerintük a fogyasztóknak kell eldönteniük, melyik szolgáltatót részesítik előnyben.

Az utcai nyomásgyakorlás, a fővárosi mobilitás gátolása nem része az üzleti gyakorlatunknak

– válaszolták.

Kíváncsiak voltunk arra is, a BOLT utasainak hány százaléka külföldi utas, ilyen statisztikát viszont nem készítenek. Rákérdeztünk a NAIH vizsgálatára is, de a BOLT erről nem tud, állítják, semmilyen értesítést nem kaptak a témában a NAIH-tól.

Azt viszont megjegyezték, hogy az adatvédelmet rendkívül komolyan veszik, és elkötelezettek amellett, hogy a felhasználóik személyes adatait biztonságosan és átlátható módon kezeljék.

Röviden összefoglalva, azokat az adatokat dolgozzuk fel, melyek a felhasználóink utazásaival kapcsolatosak. Ide tartoznak többek között az utas személyes, utazásra és fizetésre vonatkozó adatainak részletei

– írták.

Néhány kérdést szerettünk volna feltenni az üggyel kapcsolatban a tüntetést megszellőztető Európai Taxis Egyesületnek is, de erre nem volt lehetőségünk. Csertek Isván a szakszervezet elnöke lapunknak azt írta,

az illetékes hatóságok az esetleges jogsértések megállapításán dolgoznak. Amíg a vizsgálat tart a Bolt tevékenységével kapcsolatban,addig nem szeretnénk kommentálni a dolgokat.

Csertek korábban arról beszélt, hogy:

Tarlós István tudtával több mint négy hónapja minősítés nélkül szolgáltatnak a Bolt autói. Mivel a Taxify/Bolt szabadjelzői nem felelnek meg a követelményeknek, kérjük, hogy a cég minősítését haladéktalanul vonják vissza.

Csertek azt is állította, hogy „a boltosokat a közlekedési hatóságnál nem vizsgáztatják le, és mivel nem felelnek meg a követelményeknek azt a trükköt vetik be, hogy a minősítő telepre úgy mennek be, hogy a matricát letakarják, a szabadjelzőt pedig lecserélik a Taxifyra vagy másra, majd amikor kijönnek a minősítésről, visszateszik a Bolt jelzést. Ez már több hónapja így működik és az illetékes hatóságok, bár tudnak a szabálytalanságokról, semmit nem tesznek ellene.”

