Palkovics miniszter hajlandó többet fizetni a vári önkormányzati lakásáért

Boldogan találkozik V. Naszályi Márta polgármesterrel Palkovics László, szívesen nyilvánosságra hozza a budai Várban lévő lakásának bérleti szerződését és kész magasabb bérleti díjat is fizetni érte – nyilatkozta az innovációs miniszter az atv.hu-nak.

A 24.hu írta meg márciusban, hogy más, a Fideszhez közeli közéleti emberekhez hasonlóan Palkovics László is szerzett egy olcsó önkormányzati lakást a budai Várban, a Táncsics utcában. Lakáscserével jutott hozzá az önkormányzati lakás bérleti jogához 2013-ban, vagyis még az előtt, hogy felsőoktatási államtitkárrá nevezték ki, majd később innovációs miniszterré nevezték ki.

A 63 négyzetméteres ingatlanért az önkormányzat által megállapított úgynevezett költségelvű bérleti díjat fizeti a miniszter, a Budavári Önkormányzat lakásrendelete alapján kiszámítható, hogy a négyzetméterenként 510 forintos árral a műemléképületben található lakás bérleti díja alig több mint 32 ezer forintra jön ki havonta.

A vasárnapi önkormányzati választáson az I. kerületet 1998 óta irányító fideszes Nagy Gábor Tamás vesztett, és az ellenzék a képviselő-testületben is megszerezte a többséget. Az új polgármester, a párbeszédes V. Naszályi Márta lapunknak hétfőn azt mondta, az összes önkormányzati szerződés felülvizsgálatát tervezik, nem csupán a bérlakásokét, és ezeket nyilvánossá is teszik majd az önkormányzat honlapján. A felháborító ügyeket pedig rendezni kell szerinte.

Ezzel kapcsolatban most szólalt meg most Palkovics, az atv.hu-nak azt mondta, egyetért a szerződések felülvizsgálatával, és szívesen fizet magasabb bérleti díjat is, sőt szívesen fizetett volna eddig is többet.

Szeretném kérni V. Naszályi Mártát, tegye már meg, hogy valóban az összes szerződést felülvizsgálja felül és hozza nyilvánosságra, de akkor például a volt MSZP-kormánybiztosét is, Baráth Eteléét is, és mindenkiét, politikai oldaltól függetlenül

– jegyezte meg a miniszter, azt is hozzátéve, hogy 20 milliót forintot fordított az önkormányzati lakás felújítására.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu