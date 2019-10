Megkezdődött a nagypapája holttestét két évig szeméttárolóban rejtegető unoka pere

Csütörtökön az előkészületi üléssel megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken annak a férfinak a pere, aki megölte 2015 tavaszán a 82 éves nagypapáját, majd két évig dugdosta különböző garázsokban, és szeméttárolókban.

M. Márk mindenképp el akarta titkolni a nagypapája előtt a valódi életvitelét: a főiskolai tanulmányai abbahagyását, és a nagyapa által neki vásárolt lakás eladását, továbbá szerette volna megszerezni az idős férfi lakását, autóját, garázsát és persze a nyugdíját is. Ezért megölte újbudai lakásában 2015 április eleje és 2015 május 20.- a között.

M. Márk a holttestet a lakás garázsában rejtegette, majd annak eladása után 2016 augusztusában átszállította egy kőbányai bérelt garázsba, ahol a testet 2017 júniusában a rendőrség egy kukában találta meg.

Az unoka később megkérte egy felnőtt filmekben statisztaként többször is szereplő ismerősét, a 82 éves budapesti M. Györgyöt, hogy játssza el – fekvőbeteg – nagyapja szerepét az újbudai lakás eladásánál, csináltassanak előtte M. Györgynek új személyigazolványt nagyapja nevével, adataival. M. György több adásvételi szerződést is aláírt, M. Márk így értékesíteni tudta az újbudai ingatlant, a garázst, egy autót, és hozzáfért nagyapja bankszámlájához is.

Az ügyészség 20 év fegyházat kért a kegyetlen unokára arra az esetre, ha már az előkészületi ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról is, cinkostársára 2 év 6 hónap börtönt indítványozott.

M. Márk csak részben ismerte be a bűnösségét a csütörtöki vallomásában, idős cinkosa azonban teljeskörűen beismerte a bűnösségét. A tárgyaláshoz való jogáról viszont egyikük sem mondott le, így a Fővárosi Törvényszék tárgyalásra utalta az ügyet.

A bíróság meghallgatta a terhelteket a személyi körülményeiket illetően, majd a védelem és a vád képviselői nyilatkoztak a bizonyítási indítványokról. Ezt követően a bíróság megkezdte a tárgyalást az elkövetők részletes kihallgatásával.

A következő tárgyalás december 19-én a tanúk, valamint a szakértők meghallgatásával folytatódik.

Fotó: Bielik István / 24.hu