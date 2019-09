Nem egy kormányhoz simuló főpolgármestert akarnak a budapestiek

A fővárosiak olyan főpolgármestert szeretnének, aki vállalja a konfliktusokat is a kormánnyal Budapest érdekében. Akár akkor is, ha Orbán Viktor büntetné a várost egy ellenzéki vezető miatt. A Závecz Research a 24.hu megbízásából készített kutatást az önkormányzati választás elé Budapesten, az eredményeket a következő hetekben közöljük. Ebben a részben azt mutatjuk be, mit gondolnak a budapestiek a kormány és a főpolgármester ideális viszonyáról.