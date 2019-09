Tarlós: Maguk gyávák, félnek, mert a Karácsony főnökük igen szarul áll!

Elég erős videót kaptunk arról, hogy Karácsony Gergely aktivistái a VII. kerületi Dohány utcában konfrontálódtak Tarlós Istvánnal. Az aktivisták számon kérik a főpolgármestert, hogy egy igennel vagy egy nemmel válaszoljon arra hogy kiáll-e vitázni Karácsonnyal, ugyanis Tarlós először úgy tűnt, hogy belemegy a vitába, aztán levelet írt, ami alapján úgy tűnik, hogy mégsem.

Tarlós válasz helyett azt a megoldást választotta, hogy válogatott módokon sértegette az aktivistákat. Rögtön azzal nyitott a főpolgármester, hogy gyerekesnek nevezte a táblákat tartó aktivistákat, majd kipécézett egy fiatal férfit és a pólójára mutatva azt mondta:

Cseréljék le ezt a ronda kanárisárgát legalább egy okkersárgára!

Tarlós ezután azt mondta, hogy Karácsonyon áll a vita, miközben az ellenzéki jelölt korábban világossá tette, hogy ő bármilyen módon vállalja az összecsapást. A főpolgármester ennek ellenére végig azt hajtogatta, hogy Karácsonynál pattog a labda, olyan kiszólásokkal fűszerezve, mint például: „Vigyázzon, egy madár lepiszkította a szemüvegét!”

Az egyik aktivista megkérdezte, hogy „Orbán Viktor megengedte, hogy vitázzon?” Tarlós válasza:

Én önálló ember vagyok, haver!

Tarlós azt is mondta, hogy először Puzsér Róberttel és Berki Krisztiánnal kell rendezni a vita feltételeit, mert ők is megszerezték az indulás jogát. Az aktivista válasza erre az volt, hogy „mindenki tudja, hogy Berki a Fidesz embere”. Tarlós szerint ez nem igaz, erre nincs semmilyen bizonyíték, és ő nem is találkozott soha Berkivel.

Mielőtt végleg faképnél hagyná Karácsony embereit, Tarlós még megfejti, hogy szerinte miért támadták le:

Maguk gyávák, félnek, mert a Karácsony főnökük igen szarul áll!

– mondta Tarlós, ami sajátos értelmezése annak, ami egy általunk rendelt felmérésből jött ki. Ez alapján a többség valóban elégedett Tarlóssal, de a két jelölt között mindössze 5 százalékpontos különbség van.

A fentieken is túl is vannak csemegék a videóban, úgyhogy érdemes megnézni az egészet.