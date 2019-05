Nem lehet jó ma Manfred Webernek lenni

Eleve várható volt, hogy a jobboldali német kormánypárt visszaesik, igazából régóta tartó folyamat ez, hiszen már a Bundestag-választásokon is visszaestek a korábbihoz képest, de a mostani még ennél is durvább. A német exit pollok szerint hét százalékpontot veszített a CDU/CSU, így 28 százalékponttal vezetik pártok listáját. A szocdemek is rosszul állnak, 15 százalékon, ami majdnem 12 százalékpontos visszaesés az előző választásokhoz képest. Viszont a meglepő, hogy nem a szélsőjobbos Alternatíva Németországnak lett ennek az egésznek az igazi nyertese, hanem a zöldek.

A német pártstruktúra elég merev, pont ezért tudtak ennyire sokáig nagykoalícióban kormányozni a szocdemek a kereszténydemokratákkal, de egy ideje érezni, hogy ennek vége. És most tényleg vége lehet, mert a zöldek megelőzték a szocdemeket, amire korábban csak tartományi választásokon volt példa. Lehet, hogy a zöldhullámból nem lesz semmi, hiszen az egész EU-ban csak 4-6 mandátummal többet jósoltak nekik az eddigieknél, de Németországban működött az eleve a német zöldektől érkező kommunikációs stratégia, ami miatt ma mindenhol zöld hullámról beszélünk.

A holland exit pollok eddig azt mutatták, hogy Frans Timmermans csúcsjelöltsége rendesen felhúzta a holland szocdemeket, akik meglepetésre úgy nyertek az exit pollok szerint, hogy az első helyért elvileg Mark Rutte konzervatívjai, és Thierry Baudet szélsőjobbos pártja versenyzett volna. Manfred Weber híresen fakó sármja nem működött ennyire jól, mert hiába ő az egész Európai Néppárt csúcsjelöltje, ha már a saját pártja is ennyire rosszul szerepel. Ezzel egyébként akár a csúcsjelöltsége is veszélybe kerülhet, mert a két nagy pártcsaládot az EPP számára optimista becslések is 20 mandátumnál kisebb különbségre várták egymástól.

Azt is viszonylag érdekes hozzátenni, hogy a németek 90 százalék eu-barát pártokra szavazott.