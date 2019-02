Tarlós hivatalában letiltották a melegjogi honlapokat

Talán ez a magyarázat arra, hogy a főpolgármester „nem egészen érti”, miért van Budapest Pride.

Nem tájékozódhatnak az interneten melegjogi kérdésekről a Fővárosi Polgármesteri Hivatal dolgozói – írja a 444. A városháza hálózatán ugyanis szűrővel blokkolják egyebek mellett a Budapest Pride, az LMBTQI-emberek számára jogsegély-, lelkisegély- és információs szolgálatot működtető Háttér Társaság, vagy a Labrisz leszbikus szervezet oldalait.

Az érintett honlapok helyett egy rendszerüzenet jelenik meg, amely arról tájékoztat, hogy kifejezetten a meleg, leszbikus és biszexuális témájú tartalmak elérését korlátozzák. Fontos, hogy ez nem a meztelenséget vagy szexet megjelenítő tartalmakra vonatkozik, arra ugyanis vannak más szűrőkategóriák.

A Főpolgármesteri Hivatal Szervezési és Informatikai Főosztályának vezetője, Schrödel Norbert közölte: a hivatal az informatikai infrastruktúrát kizárólag a munkaköri feladataik ellátására bocsátja a felhasználók rendelkezésére, és véleményük szerint szabályozás nélkül is elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne ilyen weboldalakat nézzenek a munkavállalók.

Ugyanakkor Gál József, az LMP fővárosi képviselője szerint diszkriminatív a szabályozás, és a munkavégzéshez szükséges oldalakról van szó, ezért pártja az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordul.

A témához való hozzáállását jelzi, hogy Tarlós István néhány éve a Budapest Pride-ról úgy nyilatkozott, hogy „nem egészen érti”, mire jó a szexuális kisebbségek egyenlő jogaiért tartott felvonulás, és felmerült az is a közgyűlésben, hogy a budapesti nagybani piacnál kellene megtartani a rendezvényt – amelyről, mint most kiderült, nem is tájékozódhatnak munkájuk keretében a hivatal dolgozói. (Fotó: MTI / Mohai Balázs)